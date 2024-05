La Quadreria riapre le sue sale

La Compagnia dei Poveri Vergognosi fu fondata dal priore del convento di San Domenico nel 1495 per giovare a "gentiluomini, cittadini, mercanti et anco artefici buoni nati nella città di Bologna o che almeno in quella siano abitato e vissuti civilmente", che, per avversità economiche, si trovassero in gravi difficoltà. Nelle principali chiese dei quattro quartieri furono messe cassette per raccogliere elemosine: in altre città vennero fondate compagnie con lo stesso fine, ma la peculiarità di Bologna è che qui esisteva già una Compagnia dei Poveri Vergognosi, fondata con l’appoggio di Giovanni II Bentivoglio. Ancora nel 1645 il cardinale Ludovisi insisteva sulla missione della Compagnia che, per evitare il crollo morale e reale di queste famiglie, le facesse assistere da una "mano pietosa".

E così fu, ingrandendosi con lasciti ed eredità che portano l’odierna ASP a possedere luoghi assolutamente unici nella storia della città. La straordinaria rinascita della Quadreria di via Marsala 7 (il primo progetto Pnrr realizzato a Bologna), una palazzina dalla facciata in stile neogotico che raccoglie cinquantadue quadri, è un modello di conservazione e dedizione, di cultura e assistenza, di fedeltà ai fondatori e di fiducia nel futuro (ingresso gratuito, da martedì a sabato, 10–19).

Otto stanze raccolgono la storia e la storia dell’arte di questi secoli: s’inizia col Barocco, per giungere alla preziosa sala dei ’benefattori’, due dame e due gentiluomini che primeggiarono nel donare alla Compagnia. Spicca fra gli altri il ritratto di Giovanni Francesco Rossi Poggi Marsili (1707) che lasciò proprio il palazzo di via Marsala all’Opera Pia. Elegante, ironico, è raffigurato da un Canziani veronese, mentre la severa e superba Dorotea Fiorenzi Saccenti è opera di Cesare Gennari. La dama lasciò alla Compagnia alcuni dei capolavori, tra cui i due tondi di Dal Sole che, pur svariando tra Pasinelli e lo stesso Dal Sole, gettano lampi di luce su questa nobile raccolta.

Otto stanze, otto punti di vista, che conducono il Cinquecento, con Prospero e Lavinia Fontana, alla eccellente raccolta di lavori di Girolamo Bonesi, fino alle ’Grazie’, con i due superbi Dal Sole e due delicatissimi Crespi. La sala dei ’parenti del Guercino’ espone due Cesare Gennari, uno dei quali un capolavoro di intensità e malinconia, quasi un fiammingo; mentre l’ottava sala, l’ultima, schiude la visione su sette tele di Ubaldo Gandolfi, mai esposte prima tutte insieme, in prima tela, con le cornici perfettamente conservate, proprie dei quadri che non hanno varcato le soglie di tanti musei.

Una Quadreria elegante e sobria, divisa per temi e autori, così da far trarre legami, parentele, scuole e alunnati, cui si aggiungono, oggi, le cinque mappe del Seicento coi quattro continenti conosciuti all’epoca. "Al dono si risponde con la vita", chiosa Milena Naldi, consulente entusiasta del progetto.