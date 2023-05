La Questura ha un nuovo ufficio denunce: "Spazi degni di questa città"

La Questura di Bologna ha inaugurato ieri il nuovo ufficio denunce. I cittadini, quindi, potranno già da subito recarsi negli spazi di piazza Galilei 7, che vanno a sostituire quelli di via degli Agresti. "Un ambiente – le parole del questore Isabella Fusiello – confortevole sia per le persone che vogliono sporgere denuncia, sia per gli agenti che lavorano. Abbiamo destinato due stanze per le denunce di particolare gravità e le persone più vulnerabili. Voglio ringraziare l’Ente Fiera per aver reso possibile la creazione di questa struttura, oltre al contributo del ministero degli Interni". La nuova sede si compone di due box nella sala d’attesa, una sala briefing e due stanze appositamente dedicate alle denunce di particolare gravità.

Soddisfazione anche nelle parole del dirigente delle volanti, Fabio Pichierri: "Con questi spazi –dice – usciamo da una situazione abbastanza drammatica (nei vecchi spazi di via degli Agresti, ndr) di convivenza tra persone fermate e cittadini che volevano sporgere denuncia. Un cambiamento importante soprattutto se pensiamo che in questo ufficio, nel corso dello scorso anno, abbiamo attivato quasi 200 casi di codice rosso. Oltre a questo, c’è anche la gestione dei minori stranieri non accompagnati: la media è di circa 23 al mese".

In occasione della presentazione del nuovo ufficio, la Polizia ha snocciolato anche i dati relativi alle denunce. Nel 2022 sono state 6.282 (dall’inizio di quest’anno sono invece 1.435), quelle di smarrimento 5.600 (nel 2023 sono 899), 172 i codici rosso attivati (nel 2021 erano stati 142, con un incremento quindi del 25,35% mentre dall’inizio del 2023 il dato raggiunge quota 54). Per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati sono 267 nel 2022, 70 invece quelli registrati nel primo periodo di quest’anno.

c. c.