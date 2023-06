La rabbia dei pendolari: "Ritardi e treni cancellati"

Corse cancellate, ritardi dovuti a guasti improvvisi, e modifiche dell’orario che costringeranno pendolari e studenti a cambiare le proprie abitudini. Questi sono i disagi che nelle mattinate di lunedì, martedì e mercoledì si sono verificati sulla linea Porrettana con una aggravante non piccola, il treno delle 6 in partenza da Porretta doveva portare in città i ragazzi che dovevano affrontare la prima prova dell’esame di maturità, ma è stato improvvisamente cancellato e quello successivo non era sufficientemente capiente per accogliere tutti i passeggeri. Ieri mattina, invece, tutto è filato via liscio ma molti si stanno ormai organizzando con le auto. Il comitato per la ferrovia Porrettana è sempre più preoccupato, anche perché vi sarà uno sfasamento degli orari di partenza dei treni dovuto al fatto che, concluso il periodo estivo, una delle stazioni di partenza non sarà più Bologna ma Pianoro e, oltre al fatto che cambieranno tutti gli orari, sono prevedibili una serie di ritardi lungo la tratta che renderanno ancora meno affidabile l’utilizzo del treno.

"Nell’ultima riunione del 12 maggio è apparso chiaro – spiega il presidente del Comitato Valerio Giusti - che alla Regione e alla Città metropolitana interessi, prioritariamente, dotare la cintura bolognese di un treno ogni 10 minuti; salvo radicali cambiamenti il nostro destino appare segnato e cioè: a Bologna i treni passanti, a noi l’automobile grazie alla strategia illuminata del sistema ferroviario metropolitano. Inoltre vorremmo sapere quando si realizzerà la promessa del raddoppio dei binari della tratta tra Bologna e Sasso Marconi, un’opera che comunque apporterà pochi benefici alla circolazione da Marzabotto a Porretta".

Massimo Selleri