La rabbia dei quindicimila: "Scioperiamo per il Paese". Marelli e La Perla in testa

Quindicimila lavoratori – secondo gli organizzatori –, tra cui le rappresentanze sindacali unitarie de La Perla e della Marelli, in corteo da piazza XX settembre a piazza Santo Stefano. "Nel più grande sciopero dai tempi del ‘Jobs Act’, contro una legge finanziaria ingiusta e inadeguata", sottolinea il segretario generale della Cgil di Bologna, Michele Bulgarelli. L’occasione è la mobilitazione proclamata da Cgil e Uil ieri. "Contro un governo che strumentalizza lo sciopero, ridimensiona l’operato dei sindacati e fa cassa sui lavoratori. Il Paese è in difficoltà, così il welfare rischia di essere distrutto", annuncia Roberto Rinaldi, segretario regionale Uil.

Sono 229 i lavoratori lasciati a casa il 19 settembre in seguito alla chiusura dello stabilimento, che ricordano come "la Marelli è viva e partecipa contro le decisioni dell’azienda", dice Sergio Manni, rsu Marelli. "Siamo in battaglia per i lavoratori e le lavoratrici de ‘La Perla’. Stiamo affondando a causa della mancanza di politiche contro i fondi speculativi, commenta Mariangela Occhiali di Uiltec E-R.

La manifestazione contro l’operato del governo – il quale "provoca i lavoratori e con loro cerca lo scontro in materia di salari, pensioni e politiche industriali", puntualizza il segretario generale di Fiom-Cgil Michele De Palma – è avanzata fino a piazza Santo Stefano: "Siamo con tutta la sofferenza del Paese – continua De Palma, caricando la folla –. Qui i lavoratori de La Perla e della Marelli si sono commossi. In questo Paese gli interessi del profitto mettono in discussione i lavoratori. Uniti, non abbiamo più intenzione di restare in silenzio e non ci fermeremo finché non ci riconosceranno". Forse non è un caso che ad ospitare la manifestazione sia stata piazza Santo Stefano, situata a due passi da casa Prodi, che qualche anno fa diceva "l’unità sindacale è essenziale, solo in questo modo può porsi con forza davanti alla politica".

Alla presenza del sindaco Matteo Lepore e della vicesindaca Emily Clancy, "il corteo delle grandi occasioni" come definito da Bulgarelli, ha ascoltato la lettura di Elisa Sambataro del documento congiunto di Cgil e Uil sul contrasto alla violenza sulle donne: "Adesso basta femminicidi. Le politiche di questo Paese devono cambiare per mettere fine alla strage di donne e tutte le forme di molestie e violenze di genere". Poi il minuto di rumore in ricordo di Giulia Cecchettin e di tutte le vittime di femminicidio.

Giovanni Di Caprio