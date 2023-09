’La rabbia’ dell’arte brucia da 30 anni

Non bisogna fraintendere: s’intitola ‘La rabbia’ la stagione autunnale di Teatri di Vita presentata ieri mattina ma quel sostantivo, la rabbia appunto, va letto nell’accezione pasoliniana. E’ la rabbia del poeta che non si arrende di fronte alla crisi, alle guerre, alle ingiustizie e trova un modo per narrare tutto questo . E per raccontare anche la bellezza che ci circonda.

Sette spettacoli di teatro e danza nonché un film costituiscono il cartellone che rappresenta l’ultimo atto dei festeggiamenti dei 30 anni di vita di questa istituzione culturale che sulla contemporaneità ha sempre avuto uno sguardo attento e obliquo. Ed è appunto un documentario poetico dedicato alla storia di un mondo che cambia ad aprire giovedì la programmazione: si tratta di ‘La rabbia di Pasolini’ che Giuseppe Bertolucci realizzò nel 2008 utilizzando parte del film di PPP intitolato appunto ‘La rabbia’ e censurato nel 1963 (il produttore aveva preteso l’intervento di Giovannino Guareschi). Bertolucci riprese il progetto originale e reinserì alcuni spezzoni tagliati.

La grande crisi, si diceva. L’affaccio internazionale arriva dall’Ucraina con ‘Beauty of the beast’ del coreografo Anton Ovchinnikov (21-26 novembre, posti limitati) nel quale si mette a confronto la bellezza del balletto russo con la bestialità dei soldati che invadono e uccidono. Lo spettacolo, in prima nazionale, può diventare un caso. Un altro fronte caldo, quello palestinese, viene portato alla ribalta con ‘Nakba-I nostri occhi sono i nostri nomi’ di Enrico Frattaroli (3-8 ottobre) che rievoca la fuga dei profughi palestinesi nel 1948 con la costituzione dello Stato di Israele. A casa nostra si guarda intanto con ‘XYZ-Dialoghi leggeri fra inutili generazioni’ (venerdì 29): si tratta di un format ideato da Andrea Adriatico nel quale dodici giovani attori si confrontano con un politico. Venerdì tocca a Mattia Santori. In passato erano intervenuti a questo gioco teatrale esponenti di varie forze politiche ma stavolta, spiega il direttore artistico Stefano Casi, sono piovuti i no.

Si continua a parlare di noi con ‘Ok boomer’ di Babilonia Teatri (12-16 dicembre) incentrato sulle dinamiche del consumismo e dello sfruttamento. La produzione di Teatri di Vita è un testo giovanile di Koltès ‘Le amarezze’ in scena dal 2 al 6 novembre con Olga Durano protagonista: la regia è di Andrea Adriatico che è stato il primo regista italiano ad affrontare la complessità di questo autore. La programmazione si completa con un allestimento del gruppo Akròama (‘Susn’ del bavarese Herbert Achternbusch dal 10 al 12 novembre) e con il dovuto omaggio a Giovanni Testori nel centenario della nascita. Dal 24 al 29 ottobre (anche in questo caso i posti sono limitati) Gaetano Callegaro, diretto da Mino Manni, interpreta ‘Conversazione con la morte’. Un testo in versi, una preghiera forse fragilmente laica.

c. cum.