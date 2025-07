La raccolta dei rifiuti è smart. Nuove date per ritirare il kit

A partire da oggi, martedì 1 luglio, a mercoledì 9, si aggiungono ulteriori opportunità per i cittadini in vista della partenza del nuovo sistema per la raccolta dei rifiuti. Nuove date a disposizione dei cittadini per provvedere al ritiro della Carta Smeraldo e il kit per il ’porta a porta’ che saranno indispensabili in vista dell’entrata in vigore del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale di San Lazzaro di Savena. In particolare i cittadini potranno recarsi al centro sociale La Terrazza nei locali di Baobab (via del Colle 1 alla Ponticella) martedì 1 (oggi) e giovedì 3 luglio, al centro sociale Tonelli alle Mura San Carlo venerdì 4 e lunedì 7 luglio, in Sala di Città (via Emilia 92) martedì 8 e mercoledì 9 rispettando sempre i seguenti orari: dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30. Si ricorda, inoltre, che a partire da lunedì 30 giugno 2025, il ritiro dei rifiuti sarà possibile anche presso lo sportello del servizio clienti Hera che si trova in via Emilia 243 aperto ogni lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 13, il martedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17, il sabato dalle 9 alle 13. Questi appuntamenti di servizio fanno parte di tutte le iniziative organizzate, di concerto tra Hera e il Comune di San Lazzaro di Savena, in vista dell’introduzione, in tutto il territorio comunale, di un nuovo sistema digitalizzato con cassonetti smart per la raccolta dei rifiuti.

z. p.