"La raccolta dei rifiuti?. Sta funzionando bene"

Alcuni cittadini della granarolese via Praga avevano, tramite il consigliere di opposizione Pino Minissale, espresso il proprio malcontento per la nuova Tcp (Tariffa corrispettiva puntuale), in materia di rifiuti, e per lo spostamento di alcuni cassonetti che hanno reso ben più complicato il conferimento dei rifiuti nella zona.

A replicare, dopo le polemiche, è stato lo stesso primo cittadino di Granarolo, Alessandro Ricci: "Lo spostamento dei cassonetti e il loro posizionamento non è decisione del Comune ma di Hera. Con la nuova organizzazione della raccolta Hera è intervenuta su quelle isole di base il cui svuotamento avveniva con manovre del mezzo non in sicurezza e non coerenti con il codice della strada. Assieme a Hera abbiamo provato soluzioni alternative, ma le varie soluzioni hanno trovato sempre opposizione da parte alcuni cittadini che non erano d’accordo con il divieto di sosta piuttosto che il riaprire una strada chiusa".

Il sindaco Ricci, poi, aggiunge: "Alla fine Hera ha deciso la soluzione del trasferimento dell’isola di base su via Europa. Con la polizia locale stiamo verificando la visibilità in uscita da via Praga anche se non sembrano esserci situazioni di pericolo aggiuntivo a quanto già previsto con la sosta. Se sarà necessario metteremo uno specchio per favorire la manovra. L’andamento del nuovo sistema di raccolta e l’introduzione della tariffa puntuale nelle prime settimane sta avendo un buon andamento. Abbiamo alcuni miglioramenti da attuare per le attivatà commerciali che gradualmente andremo ad attuare. Presto saremo pronti con l’approvazione del Piano economico finanziario per il 2025 e le relative tariffe per gli svuotamenti oltre al regolamento d’ambito. A giugno faremo un altro giro di incontri nelle frazioni per dare conto di ciò e raccogliere le valutazioni sulla prima fase".

Dopo due anni di pausa, intanto, ritornano le tanto attese ’Passeggiate con il sindaco’, un’occasione per chiacchierare con il primo cittadino. La polisportiva dilettantistica Lovoleto, raccogliendo l’entusiasmo di tanti cittadini e la disponibilità del sindaco, ha deciso di riproporre queste escursioni mensili da aprile a dicembre. Si parte sabato 5 aprile, con ritrovo alle 14.30 nel Piazzale Carabinieri Caduti al Pilastro. Visita al depuratore del territorio, accompagnati dall’ingegnere che ha progettato il primo impianto di Granarolo e tappa anche alla stazione ecologica per un incontro con i volontari dell’Oasi 44 Gatti.

Zoe Pederzini