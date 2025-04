La radio ha 130 anni. Annullo filatelico

Poste Italiane rende omaggio a Guglielmo Marconi nel giorno del suo compleanno. Il 25 aprile infatti, in occasione della giornata dedicata allo scienziato, a Pontecchio Marconi sarà allestito un servizio filatelico temporaneo per i 130 anni della radio. Iniziativa che si svolge grazie alla richiesta del locale Circolo filatelico Guglielmo Marconi Aps. Venerdì dalle 10.15 alle 15.15 sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate allo stand di Poste Italiane allestito a Villa Griffone. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. Ufficio postale di San Pietro in Casale. Sportello filatelico Via Matteotti, 189.