La ragazza del lago Scaffaiolo trionfa alle Olimpiadi dei giovani

Da Gangwon, in Corea del Sud, l’altra mattina è rimblazata sulle piste dell’Appennino una notizia che ha acceso la grande fiaccola dell’entusiasmo. La sedicenne Flora Tabanelli, portabandiera per l’Italia alla Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Giovanili, in corso al Welli Hilli, nell’evento dello slopestyle dello sci freestyle è salita sul gradino più alto del podio, superando nell’ordine la cinese Linshan e la tedesca Mohr. È la prima atleta italiana, sia tra gli uomini che le donne, a vincere una medaglia Olimpica nel Freeski, che è l’insieme delle discipline dello slopestyle, sequenza di salti e ringhiere, diventato sport olimpico nella parte dello sci e dello snowboard in occasione dei Giochi olimpici invernali di Sochi 2014.

"Sono felicissima di questo risultato – ha detto a caldo –. È stata una grande emozione salire sul podio. Avere gareggiato di nuovo tra queste ragazze simpatiche e competitive ha spinto ognuna di noi a dare il massimo. Sapevo che avrei potuto vincere. Dopo le due prime run sono rimasta concentrata sui trick e sono riuscita a chiuderla con un ottimo punteggio". Domenica Flora ritornerà in pista dove l’attende un altro appuntamento importante, il Big Air (grande salto) femminile, una specialità della campionessa dei nostri monti. Per Flora Tabanelli, dell’Esercito, Fisi, allieva di Mattia Fabrinetti, l’oro a cinque cerchi di Gangwon segue le due medaglie iridate colte tra fine agosto e inizio settembre 2023 ai Campionati Mondiali Juniores di Cardrona, in Nuova Zelanda, dove ha trionfato nel Big Air e colto l’argento nello slopestyle. Grande soddisfazione in casa Tabanelli a Rocchetta Sandri, frazione di Sestola, dove abita la famiglia che gestisce nel comprensorio del Corno alle Scale il Rifugio del Lago Scaffaiolo, la seconda casa di Flora e del fratello Miro, altra grande promessa del circo bianco azzurro che si è formata sulle nevi appenniniche.

"Una gioia immensa, una grande emozione – è il commento di mamma Lucia –. Flora è cresciuta al rifugio Scaffaiolo, a due anni aveva già gli sci ai piedi. Si è formata negli impianti sciistici del Corno alle Scale e, come gli altri fratelli, Irene e Miro, sciava tutti i giorni al rifugio. Tutti e tre hanno fatto tantissimo pattinaggio e ginnastica artistica al Palaghiaccio di Fanano. Irene, ora ventenne, è maestra di sci in Francia, Miro, che ha 19 anni, è stato chiamato negli Stati Uniti dove fra qualche giorno disputerà l’X Game, una gara molto importante".

Walter Bellisi