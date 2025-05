La ragazza imprendibile: "La mia moto pretende allenamento e grinta"

Ciclone Sara. Ha 15 anni, corre sulle due ruote da quando ne aveva otto ed è forse la ragazza più veloce d’Italia. Bolognese di Zola Predosa, Sara Marchioni è oggi in testa al campionato italiano Supermotard femminile. Disciplina motoristica relativamente giovane che combina elementi di cross e velocità stradale. Si pratica su moto da cross o derivate che vengono equipaggiate con ruote e pneumatici da strada per essere usate sia su asfalto che su sterrato.

Figlia d’arte, dato che mamma Giorgia e papà Paolo sono entrambi motociclisti, Sara la prima gara l’ha disputata quando aveva otto anni "E non fu subito facile perché feci una caduta paurosa e per alcuni anni non sono più salita in moto", racconta a margine di un evento benefico di Bimbo Tu, che si è svolto nei giorni scorsi nei reparti di neurochirurgia e neuropsichiatria infantile dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna con la partecipazione, tra gli altri, del pilota di MotoGp Marco Bezzecchi. Una vita normale tra famiglia, amici, scuola e sport quella di questa giovanissima, che poi la paura l’ha lasciata a casa e passata ai suoi genitori.

"Quando la vedo in corsa faccio più fatica di lei: piego, sudo, freno come se in pista ci fossi io. Ho fatto molte corse, e ne ho viste tante, ma quando c’è tua figlia in ballo è tutta un’altra cosa...", ammette papà Paolo, del Moto club della Futa, ideatore, nel 2004 presso il suo club, della Scuola federale di motociclismo, e già dal 2006 uno dei sei istruttori federali italiani. "Non stiamo parlando di una semplice promessa, stiamo parlando di una realtà che si conferma gara dopo gara. Due qualifiche, due pole position, quattro manche e quattro vittorie. Nel campionato italiano Supermotard dimostra una maturità incredibile per una ragazzina che sfida pilote con anche il doppio dei suoi anni. La sua guida è pulita, aggressiva, intelligente. Legge la pista come un libro aperto, pennella traiettorie con la precisione di un chirurgo e ha quel ’quid’ che solo i campioni hanno: la fame di vittoria!", dicono orgogliosi al Club, che a Bologna ha aperto la prima scuola di moto per bambini condotta su mini-moto elettriche, con l’obiettivo di offrire ai giovanissimi una possibilità in più fra le discipline dominanti come calcio, basket o volley.

Studentessa al primo anno dell’istituto tecnico Rosa Luxemburg di Bologna, in queste settimane Sara vive giorni intensi tra compiti, interrogazioni e verifiche: "La moto richiede allenamento, occhio, equilibrio, resistenza e tanta grinta. Oltre alla pista c’è il lavoro in palestra. Ma anche lo studio è importante e non voglio trascurarlo. Tra l’altro nell’indirizzo amministrazione finanza marketing c’è anche una ‘curvatura’ sportiva e vorrei specializzarmi in discipline come marketing e management dello sport", svela, confermando anche in questo ambito le sue idee chiare.

