La ragazzina scomparsa. Camilla avvistata a Rimini

Si sono concentrate sulla riviera romagnola, in particolare nel Riminese. le ricerche di Camilla Suozzi, ragazzina di Pianoro, 14 anni, scomparsa da casa da oltre una settimana. Una persona ha fotografato a Rimini una ragazza che le assomiglia molto e le ricerche si sono ora concentrate al parco del Gelso, a Bellaria.

La ragazza è uscita di casa sabato 22 giugno, senza telefono, e non è più rientrata a casa. I genitori hanno sporto denuncia e si sono rivolti all’associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse. I carabinieri di Pianoro si sono subito attivati e hanno cercato la ragazza in lungo e in largo nel territorio senza però trovarne traccia. Gli investigatori dell’Arma tendono quindi a escludere che si trovi ancora a Pianoro. Quando è uscita di casa, Camilla aveva pantalocini corti neri e una maglietta nera; ha i capelli biondi abbastanza corti, è alta circa 1,70 e ha un piercing al naso.

Diversi gli avvistamenti della ragazza nei giorni scorsi, anche se non possono essere tutti confermati con certezza. Domenica 23 è stata avvistata in zona universitaria a Bologna e martedì, in via dè Carracci, in zona stazione. Nei giorni scorsi è stata invece vista a Rimini, dove potrebbe essere arrivata in treno.

L’avvocata Barbara Iannuccelli, dell’associazione Penelope, ha condiviso alcune informazioni sul suo profilo social. Persone l’avrebbero vista su un bus diretto da Rimini a Bellaria, qualcuno avrebbe parlato con lei e un uomo l’avrebbe fotografata. Indizi hanno portato le ricerche a concentrarsi nella zona del parco del Gelso, a Bellaria. Le indicazioni sarebbero credibili ma ieri sera la ragazza non era ancora stata trovata.

"Camilla ha solo 14 anni – ha scritto Iannnuccelli sui social – Non sappiamo con chi sia. è una bambina! Serve l’aiuto di tutti".

L’appello dei familiari e dell’associazione ’Penelope’ – che sta collaborando alle ricerche – a chiunque abbia notizie di Camilla o l’abbia vista, è quello di mettersi immediatamente in contatto con le forze dell’ordine.