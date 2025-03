La Rambaldi Meccanica festeggia 70 anni

Un anniversario speciale, 70 anni di attività che attraversano tre generazioni e guardano al futuro. La Rambaldi Meccanica, al confine tra i territori di Castenaso e Medicina, ha festeggiato un importante traguardo e ha ricevuto la visita dei rappresentanti del Comune di Castenaso, il sindaco Carlo Gubellini e il vice sindaco Pier Francesco Prata e di Medicina, il sindaco Matteo Montanari: la sede delle attività dal 2008 si trova a Fossatone, ma la famiglia è castenasese doc e per oltre trent’anni ha visto la sue attività svolgersi nella frazione di Villanova. Nel 1954 i fratelli Bruno e Fidenzio Rambaldi decisero di acquistare un tornio, affittare una cantina a Bologna e iniziare quest’avventura arrivata fino ad oggi. Nel 1957 è stato assunto il primo dipendente e due anni dopo è entrato in azienda Alberto Magnani, storico capo officina per oltre quarant’anni.

Negli anni il lavoro è aumentato, rafforzandosi con la collaborazione di un’azienda attiva nella produzione di poltrone dentistiche entrando nel settore medicale, uno dei punti forti ancora oggi. L’azienda è infatti specializzata nella realizzazione di particolari meccanici e nelle lavorazioni per diversi settori, e ha sede in 1.600 quadrati di officina e uffici che ospitano sette dipendenti. Nel 1983 sono entrati in azienda Massimo Nanni con Claudia Rambaldi, figlia di Bruno, affiancata per alcuni anni dal cugino Mauro Rambaldi, che lascia poi il posto alla moglie Antonella Matteuzzi, tuttora impegnata in amministrazione insieme a Claudia. Dal 2014 in azienda è entrata anche la terza generazione con il giovane Giulio Rambaldi, nipote di Fidenzio. Questa continuità e questa passione permettono di guardare al domani con ottimismo, partendo e costruendo su solide radici.

Così Montanari: "Sono stato onorato di prendere parte, insieme all’amminstrazione di Castenaso, a un festeggiamento così importante per la Rambaldi Meccanica. Un esempio di eccellenza e specializzazione che arricchisce il panorama delle Pmi del nostro territorio e del Made in Italy".

z. p.