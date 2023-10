La rapina dei baby-bulli: "Sbagliato non punirli. Facciano lavori utili"

"Abbiamo avuto davvero paura perchè poteva andare peggio e perchè queste cose non devono succedere. Per fortuna, il paese ci ha dimostrato grande solidarietà". Queste la parole, pronunciate da una voca ancora sotto choc, della mamma del 13enne che, venerdì sera, alle 19.30, fuori da una pizzeria d’asporto di via della Repubblica, a Minerbio, è stato rapinato con un coltello da un coetaneo.

"Sembrava una tranquilla serata come le altre: mio figlio e i suoi amici vanno sempre lì, al venerdì, per una pizza. Conoscono il pizzaiolo, mangiano, fanno due chiacchiere e poi tutti a casa. È successo l’impensabile: c’è chi dice che il baby rapinatore fosse anche lui a mangiare la pizza con altri e che, poi, con un suo amico, abbia aspettato mio figlio fuori, perchè aveva notato il suo zaino di marca - prosegue la donna -. Ho detto a mio figlio che sono fiera di lui per non aver reagito, gliel’ho detto tra le lacrime perchè non posso pensare cosa sarebbe successo se si fosse ribellato. Gli ha dato lo zainetto e pochi spiccioli rimasti dopo aver pagato la pizza".

Lo stesso ha fatto l’amico 13enne che era con la vittima, alla vista del coltello. Gli ha dato gli unici soldi che aveva, cinque euro: "Basta che lasciate in pace il mio amico e non gli facciate male", avrebbe detto.

"Mentre mio figlio era dai carabinieri con il papà, la voce in paese si è sparsa. Alcuni amici che erano in pizzeria hanno, infatti, riconosciuto il giovane – prosegue la madre dell’adolescente –, vivrebbe in un paese vicino e sarebbe sempre stato sopra le righe, a quanto riferito anche dai carabinieri che già lo conoscevano. Tutti i ragazzini del paese si sono subiti messi sulle sue tracce, a Minerbio, per cercarlo. Le altre famiglie ci hanno chiamato per mostrarci la loro vicinanza, poi, alle due di quella notte, i carabinieri sono andati da lui. Sembrava che se lo aspettasse, mi hanno detto".

E ieri mattina, infatti, il paese era ancora molto colpito dalla giovane età del criminale. "Mio figlio ora ha paura e non vuole uscire, anche se non lo ammette. Sabato c’era un evento che aspettava da tanto, al centro sociale, e non ci è voluto andare: è stato in casa tutto il giorno e vederlo così mi fa male - conclude la madre -. Mi fa male vedere lui così e sapere che questi giovanissimi pensano di poter fare quello che vogliono perchè tanto rimarranno impuniti. Non è giusto ed è sbagliato: credo che dovrebbero perlomeno andare a fare dei lavori socialmente utili per rendersi conto di cosa vuol dire far parte di una comunità".

Zoe Pederzini