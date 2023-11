La Rappresentante di Lista e l’Elisir di Donizetti

È La Rappresentante di Lista la protagonista dell’appuntamento di ’Parliamo d’Opera’ dedicato all’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti, opera in scena al Comunale Nouveau dal 24 novembre. L’incontro è in programma oggi alle 18,30 in SalaBorsa ed è dedicato al tema ’Alla ricerca dell’ingrediente segreto’, per immergere il pubblico nelle atmosfere del celebre ’melodramma giocoso’ donizettiano del 1832 su libretto di Felice Romani. I due giovani artisti proporranno un racconto originale aprendo a punti di vista inediti.