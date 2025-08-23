La rassegna al Baraccano. È tempo di (M)atti sonori. Musica e interviste impossibili

Opera e musica classica incontrano parole, interviste ‘impossibili’, cibo e convivialità nell’elegante cornice del cortile e teatro del Baraccano: da domani al 2 settembre torna, con la ventesima edizione, Atti Sonori, la rassegna organizzata e ideata dall’Associazione Perséphone, con la direzione artistica di Giambattista Giocoli e quella organizzativa di Nella Belfiore. Nella stagione che celebra il suo ventennale, la rassegna ha scelto un ritmo in ’quattro quarti’, perché quattro sono le attività che, come i movimenti di una sinfonia, compongono il programma delle sei serate.

Il cuore del festival è 1 /2 ora di musica: ogni sera alle 21 l’Orchestra del Baraccano, diretta da Giocoli, accompagnerà il pubblico in un viaggio che abbraccia tre secoli, dal Settecento di Mozart e Beethoven all’Ottocento dell’opera italiana fino al Novecento di Paul Hindemith e Kurt Weill, con un ensemble di solisti da camera. Ma le serate iniziano già alle 19, con l’aperitivo nel cortile curato da Oui in cucina e prosegue alle 19,30 con (M)Atti Sonori, format ideato dal giornalista Emilio Marrese: interviste immaginarie a grandi personaggi della storia bolognese, interpretati dalla voce dell’attore e conduttore radiofonico Andrea Santonastaso. "Darò solo la voce ai personaggi, non sarò visibile sul palco – spiega l’attore – è come se Marrese intervistasse direttamente lo ‘spirito’ di queste personalità. Oltre a interpretarli, li ho anche disegnati: ho un passato da disegnatore di fumetti e quel mondo non mi ha mai abbandonato".

Si parte domani con Angelo Schiavio, celebre attaccante del Bologna e autore del gol decisivo che regalò all’Italia il primo titolo mondiale nel 1934. Poi, nelle serate del 25, 27, 29, 31 agosto e 2 settembre, saranno intervistati Giuseppe Dozza, Luigi Galvani, Augusto Murri, Giorgio Morandi e Francesco Albergati. "Non sarà difficile riprodurne l’accento, essendo tutti bolognesi (scherza, ndr). Però ho voluto studiarle più a fondo, è stata una scoperta sorprendente, e lo sarà anche per il pubblico: emergono curiosità e storie inedite", aggiunge.

Le serate proseguono con due novità, alternate di data in data: Tasting Notes, con i giovani pianisti dell’Accademia di Imola, e Il disco incantato, in cui Santonastaso rende omaggio agli oltre 25mila vinili ereditati dallo zio Carlo, donati al Comune e oggi custoditi nella Sala dei Vinili di Salaborsa: "Ogni sera faccio ascoltare al pubblico due o tre Lp, e li commento: è un modo per ricordare mio zio e condividere le emozioni che dona la musica, non da esperti, ma da appassionati. Può essere un disco dei Kraftwerk, che allora erano il futuro della musica elettronica, o dei Duran Duran, che negli anni Ottanta segnavano la nostra giovinezza. È un dialogo tra passato e presente, un tributo a Carlo e alla musica".