La rassegna del vino di qualità. Mille cantine alla fiera di Bologna

Dodicimila persone, di cui il 70% operatori del settore, hanno degustato i 5.000 vini proposti dalla Slow Wine Fair 2024, la rassegna legata al mondo del vino, che si è conclusa ieri a BolognaFiere. "Soddisfatti di questa edizione, che ha visto l’aumento di espositori, di visitatori professionali e di appassionati. Contenti che tutto questo vada di pari passo con l’aumento dei consumi di vino biologico e sostenibile in tutta Europa", afferma Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere.

L’attenzione al suolo, al centro di questa edizione, è stato un tema approfondito anche dal racconto di viticoltrici e viticoltori che a Slow Wine Fair hanno condiviso con appassionati e professionisti le loro istanze legate al settore agricolo. Soprattutto la forza e l’entusiasmo di chi è consapevole di contribuire a rendere la viticoltura un modello di sostenibilità ambientale, culturale e sociale. Sono stati numerosi, in tal senso, gli appuntamenti professionali tra cantine e operatori, e tanti i contatti informali con i 200 buyer selezionati, che si sono susseguiti durante una tre giorni che ha visto anche una grande partecipazione alle 16 Masterclass in programma, alle presentazioni in Casa Slow Food, agli incontri nella Demeter Arena e nello spazio Reale Mutua. Senza dimenticare il forte legame con le 71 enoteche presenti dalla Regione.

"Si conclude un’edizione nata per far discutere, ragionare e riflettere sull’importanza della fertilità del suolo nel contrasto alla crisi climatica e nella produzione di un vino buono, espressione del terroir", sottolinea Giancarlo Gariglio, coordinatore della Slow Wine Coalition e curatore della guida Slow Wine.

Appuntamento, dunque, confermato in Fiera anche per il prossimo anno, il 23-25 febbraio 2025. "Per il futuro, non abbandoniamo questa tematica, ma vogliamo allargare i nostri orizzonti", continua Gariglio.

Ripercorrendo l’offerta di questa terza edizione, la fiera di Bologna ha accolto circa 1.000 cantine, oltre 300 in più rispetto all’edizione 2023 (+25%), più di 500 delle quali certificate biologiche, biodinamiche o in conversione, provenienti da tutte le regioni italiane e da 27 Paesi del mondo. Hanno messo piede nei padiglioni 15,18 e 20 anche oltre 170 espositori internazionali, tra i quali cantine di Giappone, Australia, Sudafrica, Svezia e Messico. Non solo i buyer del settore, ma anche un vasto pubblico di appassionati, distributori, ristoratori, enotecari e sommelier hanno potuto degustare al banco le 5000 etichette proposte.

Presente anche la Fiera dell’Amaro d’Italia, con un’area dedicata, dove 23 produttori di Amaroteca e dell’Associazione Nazionale Amaro d’Italia hanno esposto i propri prodotti. Tra le novità, The Slow Bar, uno spazio di incontri e degustazioni dedicato al mondo degli spirits, valorizzati nei cocktail preparati dai bartender di Drink Factory e usando i soft drinks San Bernardo.

Giovanni Di Caprio