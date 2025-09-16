La realtà irrompe nella fiction. Il film ’La voce di Hind Rajab’ stasera in anteprima al Medica

"Sarah è con te?" chiede l’operatore della Mezzaluna Rossa a Ramallah. "Sì" risponde la piccola Hind. "Posso parlarle?" richiede l’operatore. "Sta dormendo" risponde Hind. È un momento toccante e feroce del film ’La voce di Hind Rajab’ questo. Dice tutto dello sguardo di una bambina di 5 anni verso la realtà che la circonda, di cui non conosce le sfumature, le conseguenze della crudeltà umana. È uno dei tanti momenti di sospiri lunghi tirati fuori allo spettatore, che si susseguono in questa storia scritta e diretta dalla tunisina Kaouther Ben Hania, sulla morte della piccola palestinese Hind Rajab, uccisa nel gennaio 2024 dall’esercito israeliano assieme a sei familiari e due paramedici della Mezzaluna Rossa nel corso dell’invasione della striscia di Gaza. Ha vinto il Leone d’Argento-Gran premio della giuria all’ultimo Festival di Venezia, è distribuito in Italia dalla bolognese I Wonder e arriva in anteprima questa sera alle 20,30 al Pop Up Medica 4k, prima di uscire in tutte le sale italiane il 25 settembre.

Ricorda Andrea Romeo (foto), fondatore della casa di produzione, che proprio nel 2014 vinse lo stesso premio ’The Look of Silence’ di Joshua Oppenheimer, distribuito da I Wonder (fondata appena un anno prima): l’appunto è pertinente, perché si trattava di un’operazione molto simile: ovvero un film che univa fiction e realtà (le uccisioni di massa in Indonesia tra il 1965 e 1966 dei simpatizzanti per il partito comunista) portando in scena anche gli assassini. Un ’cortocircuito’ che a quel tempo aveva davvero lasciato il pubblico confuso. Dieci anni dopo, nel mondo del documentario sono successe tante cose, sempre testimoniate sia da I Wonder che dal festival Biografilm, e il pubblico oggi è più allenato, conosce l’arte: ma di fronte alla vera voce della bimba Hind sulla registrazione di 70 minuti che la regista ha recuperato dalla Mezzaluna Rossa e su cui ha fatto improvvisare i suoi attori nel ruolo degli operatori, si rimane sconcertati. "Adottare la prospettiva degli operatori del centralino- ha raccontato- mi ha permesso di trasmettere il senso di impotenza, rabbia e tristezza che provavo ogni volta nell’ascoltare le richieste d’aiuto di Hind". Un’apertura di stagione importante per I Wonder, che prosegue il 18 settembre con l’uscita nelle sale di ’Alpha’ di Julia Ducournau, il primo ottobre con ’Together’, body horror soprannaturale firmato da Michael Shanks, il 17 ottobre con ’Eddington’ di Ari Aster e il 19 novembre con ’Smashing Machine’ di Benny Safdie, Leone d’Argento per la regia.

Benedetta Cucci