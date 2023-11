La regina Rossa: apre la mostra dedicata a Milva

Boa in piume di gallo, paillette, file di perline: quanta nostalgia risveglia quell’abito nero in tulle di seta sistemato davanti a una foto d’epoca di Milva in scena al Piccolo di Milano. E’ il costume, realizzato dalla prestigiosa sartoria Tirelli, di Jenny delle Spelonche che lei interpretò nel ‘72 in una celebre edizione della brechtiana ‘Opera da tre soldi’ firmata da Giorgio Strehler. Ma è quel costume, ora esposto nella mostra ospitata al Museo della Musica dedicata alla grande artista, la dimostrazione di una personalità poliedrica e intrigante capace di misurarsi su piani diversi: colto, popolare, tradizionale, innovativo, politico. Si intitola ‘In arte, Milva’ l’esposizione racchiusa in tre sale a piano terra di palazzo Sanguinetti in Strada Maggiore che, con la curatela di Anna Maria Lorusso e Lucio Spaziante, resterà aperta fino al 4 febbraio. Milva che nel ‘61 a ‘Canzonissima’ canta ‘Bella ciao’ e Milva che conquista il pubblico tedesco e giapponese, Milva che partecipa a 15 Sestival di Sanremo senza vincerne uno e Milva che si misura con le composizioni di Berio, Vangelis e Piazzolla. La mostra (la prima dedicata all’artista, a parte un omaggio di Sanremo ai suoi abiti più celebri) nasce dall’importante donazione che la figlia Martina Corgnati ha destinato nel gennaio dello scorso anno alla nostra università: 61 casse colme di foto, dischi, carteggi, manifesti, articoli, nastri, premi, cartoline, spartiti, copioni con note a margine, lettere e telegrammi. Ora quel patrimonio, riordinato e catalogato, si trova nella Biblioteca delle Arti di via Barberia. Il conservatore Gianmario Merizzi parla di 510 fascicoli, 1.600 unità bibliografiche (vinili, vhs, libri, cd...), 2.800 foto, 100 fra manifesti e locandine e 80 fra premi e riconoscimenti. Grazie a un materiale così complesso è stata organizzata questa mostra con 150 oggetti più uno. Ovvero, il costume dell’opera di Brecht prestato per l’occasione appunto dal Piccolo. Le tre stanze raccontano, con il sottofondo di 25 canzoni, Milva secondo una diversa prospettiva: le sue tante vite (la Pantera di Goro, la Piaf italiana, la Rossa..), i suoi mondi artistici (la canzone, il teatro, il cinema, la tv), la sua dimensione internazionale non solo europea.

Nacque il 17 luglio 1939 a Goro e Milva la volle chiamare la levatrice. Il parroco si oppose e la battezzò come Maria Ilva. E lei Maria Ilva Biolcati restò per la burocrazia fino alla morte, il 23 aprile 2021 a Milano. Cominciò a cantare da bambina: prima il liscio con l’orchestra Jader, poi la vittoria al concorso ‘Voci nuove’ e finalmente il contratto con la Rai. Una carriera, la sua, lunga, importante, coraggiosa nel segno della sperimentazione e della capacità di mischiare generi e vocazioni. A Bologna visse in gioventù e a Bologna, dove nell’82 ricevette un Telegatto, rimase sempre legata. Curiosità: la sua celebre canzone ‘Alexanderplatz’ nacque dall’arrangiamento del brano di Alfredo Cohen intitolato ‘Valery’ e dedicato a una giovanissima trans che fu tra i primi attivisti del Cassero. L’ultima volta che Bologna l’applaudì fu nel 2012 all’Arena del Sole. Oggi c’è un murale, a fianco della sede del quartiere Navile, per ricordarla.