"La Regione aiuti la piscina in crisi"

Aiutare i gestori della piscina di Altedo di Malalbergo ad affrontare il caro bollette scongiurando il rischio di chiusura dell’impianto. A chiederlo, in un’interrogazione, è Marta Evangelisti (Fdi) che ricorda come nei giorni scorsi dalle pagine del Resto del Carlino di Bologna si siano apprese le difficoltà economiche denunciate dalla società ’Nuovo Nuoto’ che gestisce la piscina. "Queste difficoltà economiche consistono in gravi perdite dovute a due anni di pandemia e aggravate dalla ben nota situazione del caro bollette", spiega Evangelisti. Nell’atto ispettivo Evangelisti chiede "se e come la Regione intende ulteriormente intervenire in soccorso alla società ’Nuovo Nuoto’ e, in generale, a tutte le altre società che versano in situazioni analoghe".