La Regione diventa socia della Cineteca con un suo membro

Il percorso di legge è compiuto: dal primo gennaio 2024 la Regione entrerà a far parte della Fondazione Cineteca di Bologna. È arrivato ieri il via libera dell’Assemblea legislativa (con voto favorevole di Pd, lista Bonaccini, ER Coraggiosa, Europa Verde e M5s, astenuti Lega, Fdi, Fi e Rete civica. Astenuti Lega, Fdi, Fi e Rete civica) al progetto di legge della giunta che autorizza Viale Aldo Moro a partecipare alla Fondazione e a conferire nel suo patrimonio 500 mila euro, ripartito in due parti nel 2024 e nel 2025. La Regione potrà concedere alla Fondazione un contributo annuale, per un massimo di 800 mila euro per il 2024 e il 2025.

La Lega ha di nuovo espresso dubbi sullo statuto: in questo senso il Comune di Bologna – socio fondatore che esprime ora il Cda con tre membri, fra cui il presidente Marchio Bellocchio– sarà chiamato a fare modifiche. La Regione dovrà esprimere, invece, un suo membro.