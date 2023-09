La Regione diventa socia della Fondazione Cineteca

Dal primo gennaio 2024 la Regione è il nuovo socio della Fondazione Cineteca. Lo ha annunciato ieri mattina l’assessore alla cultura Mauro Felicori, nel corso della commissione in cui ha presentato il progetto, sottolineando come l’ingresso dell’istituzione sia un fatto politico importante che evidenzia "il ruolo di una Regione che non solo eroga ma pianifica, fa strategie con uno stile rispettoso dell’autonomia delle istituzioni e delle città ma dando indirizzi politici e risorse adeguate". E aggiunge: "Il nostro ingresso nella Cineteca è la ripresa della volontà della Regione di creare un sistema regionale della cultura, superando quello che oggi è una somma di sistemi provinciali. Bisogna creare un grande centro dell’arte contemporanea, dove le arti figurative si coniugano con l’informatica per far lavorare gli artisti col digitale. In questa direzione che indico di un sistema culturale regionale, oggi stiamo facendo un passo importantissimo perché la Cineteca di Bologna ha una tale reputazione che può diventare un soggetto regionale e la nostra reputazione di Regione tutelerà le altre città dell’Emilia-Romagna evitando che nascano altre 7-8-9 piccole cineteche". La Regione è autorizzata a conferire al patrimonio della Fondazione Cineteca di Bologna un apporto iniziale una tantum pari a 500.000 euro ripartito in due parti eguali nel 2024 e nel 2025 e a concedere alla Fondazione un contributo annuale il cui importo viene stabilito in un importo massimo di euro 800.000 per gli esercizi 2024 e 2025, mentre per gli esercizi successivi al 2025 viene stabilito nell’ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio. Prossimo passo l’audizione coi due partner fondamentali sul progetto di legge, ovvero Comune di Bologna e direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli.

Benedetta Cucci