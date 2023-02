La Regione dopo le proteste "Il centro ’Il Bene’ non chiuderà"

Il centro ’Il Bene’, collocato all’interno del Bellaria, che assiste circa 2.000 malati di Sla, sclerosi multipla, atassia, amiloidosi e altre patologie neuromuscolari non chiude, ma cambia. Questa la decisione della Regione dopo la riunione che si è tenuta nel tardo pomeriggio di ieri seguita alle protesta della settimana scorsa di familiari, ammalati e associazioni, davanti alla sede di viale Aldo Moro.

Dall’incontro con l’assessore regionale alle Salute Raffaele, Donini, al quale hanno preso parte anche il direttore dell’Ausl Bologna, Paolo Bordon, l’assessore alla Sanità del Comune, Luca Rizzo Nervo, i professionisti delle Neuroscienze del Bellaria tra i quali il dottor Fabrizio Salvi (il neurologo responsabile del progetto di cura che sta andando in pensione, da qui le grandi difficoltà e preoccupazioni) è emersa la volontà di non chiudere il centro, ma rafforzarlo "sulla base del nuovo modello multidisciplinare e multiprofessionale, che prevede il lavoro di équipe con l’obiettivo di rendere sempre più efficace la presa in carico e la cura dei pazienti".

L’Ausl di Bologna, intanto ha già assunto un neurologo che è stato affiancato al dottor Salvi. Entro giugno si prevede poi di costituire il primo nucleo di un centro basato sul metodo multisciplinare NeMo (NeuroMuscular Omnicentre), fino alla nascita di un vero e proprio centro per la presa in carico dei pazienti con patologie neuromuscolari, con spazi dedicati, un team multiprofessionale con alta specializzazione, tecnologie all’avanguardia fino alla presa in carico domiciliare. "Faremo tesoro dell’esperienza acquisita – sottolinea Donini – e individueremo al tempo stesso modelli di eccellenza cui ispirarci. L’obiettivo è contattare e rassicurare tutti i pazienti e migliorare ancora la loro assistenza e cura".

m.ras.