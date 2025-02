La Regione e gli aeroporti: "Non c’è soltanto Bologna"

L’aeroporto Marconi di Bologna è in crescita. Con un impatto, sul territorio delle Due Torri, che vale un miliardo di euro. Da qui, dopo aver raggiunto i 10,8 milioni di passeggeri nel 2024 fissa già il prossimo obiettivo per il 2030 a 12 milioni. Ma nonostante questi numeri, non c’è solo lo scalo del capoluogo di Regione nei pensieri del presidente dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale. E, nell’ambito del primo ‘Airport day’, l’evento che ha coinvolto 17 scali promosso da Assaeroporto e dalle società di gestione aeroportuale, il governatore ha disegnato il futuro dei cieli nella nostra Regione.

"L’obiettivo di Viale Aldo Moro è accompagnare i nostri quattro scali, individuando una strategia comune per sostenerli", fa sapere durante una tavola rotonda al Marconi con, tra gli altri, i vertici dell’aeroporto e il sindaco di Bologna Matteo Lepore. L’intento di de Pascale, nonostante i numeri non premino oggi Parma e Forlì, ma Bologna e Rimini, resta quello di non sacrificarne nessuno: "Servono studi dettagliati, ma il trend dei prossimi 10-15 anni è di crescita, quindi è sensato mantenere tutti gli scali".

Viale Aldo Moro – che convocherà a breve un summit con le principali società di gestione – non vuole togliere il primato a Bologna, che resta uno dei principali scali italiani, ma fa presente che ha "limiti ambientali e fisici" con i quali fare i conti. "Il Marconi è lo scalo principale della regione e nessuno mette in discussione il suo ruolo strategico. Il piano aeroportuale della Regione Emilia-Romagna a cui puntiamo e sul quale vogliamo fare anche una legge, parte dalle prospettive di Bologna", assicura de Pascale. Che però, a fronte delle difficoltà degli scali minori (Forlì e Parma), vede anche le difficoltà di una crescita, diciamo così, non armonica per lo scalo del capoluogo che portò il Marconi nelle note difficoltà dell’estate scorsa, tra boom di passeggeri, cantieri in corso e disagi. Insomma, "Bologna può delineare un limite massimo di crescita. Che non può essere il figlio del dibattito politico, ma deve considerare parametri fisici, ambientali e tecnici. Insomma, si può crescere in quantità, ma anche in qualità". Il ragionamento è chiaro: nel complesso dei passeggeri che può fare lo scalo principale, ci si deve porre un tema più ambizioso, valutando il ruolo degli investimenti sugli altri tre scali regionali. Morale: c’è la disponibilità della Regione a scendere in campo. Come? "Non mi interessa – insiste de Pascale – quante società aeroportuali abbiamo, ma una strategia complessiva, affinché l’Emilia-Romagna conquisti uno spazio più grande nei cieli del Paese". Il presidente del Marconi Enrico Postacchini non chiude, ma mette alcuni paletti: "Noi siamo sempre disponibili a dialogare, ma questo ragionamento presuppone grandi investimenti, soprattutto sugli altri piccoli aeroporti e ovviamente sono grandi investimenti che non può affrontare Bologna per conto di altri...".

Altro tema finito sul tavolo della discussione è quello del rumore aeroportuale: "Noi abbiamo sempre ottemperato e continueremo a ottemperare e seguire quelle che sono le indicazioni delle normative", assicura Postacchini all’indomani dell’incontro tra l’assessora regionale Irene Priolo e la vicesindaca di Bologna Emily Clancy in previsione dell’approvazione del Piano di risanamento acustico. De Pascale non ha dubbi: "Ci sono delle norme acustiche e vanno rispettate".