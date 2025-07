La Regione e il Comune:: "Nessun bimbo resterà senza posto a scuola"

Caos nidi a Molinella, mancano posti e 15 famiglie scrivono a sindaco e Regione. "Come se non bastasse la chiusura del comprensorio di Selva Malvezzi, oppure i rincari per i servizi di trasporto scolastico, o l’aumento delle tariffe per le attività extra scolastiche, a fronte di un iscrizione al nido di Molinella di ben 56 bambini, il Comune si è reso protagonista anche della chiusura di una sezione del nido pubblico, lasciando così fuori graduatoria ben 38 bambini (oggi 36 in quanto 2 bambini sono rientrati per via di un passaggio di altri alla materna), il tutto come se il Comune non avesse traccia dell’incremento demografico – scrivono i genitori –. Naturalmente senza uno straccio di graduatoria pubblica, ma solo tramite avvisi privati alle famiglie. Noi, famiglie fuori graduatoria, siamo state anche convocate per essere informate: ci veniva comunicato che, se fossero stati stanziati dei fondi speciali dalla Regione, ci sarebbe stata la possibilità di aprire una ulteriore sezione del nido, ma che comunque non sarebbe bastata per tutti i bambini in quanto ne sarebbero entrati circa 14. Ma hanno dimenticato di informare che il bando che ha indetto la Regione prevedeva dei fondi in più per chi avesse aumentato i servizi rispetto l’anno precedente, insomma, non il nostro caso, visto che qui a Molinella, si partiva con il deficit di una sezione in meno rispetto l’anno passato. Naturalmente, quanto sopra, porterà 36 famiglie a dover prendere una decisione, che comunque porterà a dei grossi sacrifici, alla faccia del voler combattere il calo delle nascite".

L’assessora regionale Isabella Conti ha precisato che: "Stiamo studiando, col Comune, una serie di manovre per far si che tutti, a settembre, abbiano un posto: a partire dal rilancio di Selva". Il sindaco Bruno Bernardi, poi, sottolinea: "La situazione del nido è apparsa complicata sin dal luglio 2024 quando ci è stato sottoposto il severo rilievo dell’Asl sulla coesistenza negli stessi spazi di personale comunale e della cooperativa; abbiamo pertanto dovuto rivolgerci a un’agenzia interinale. Il passaggio di categoria dovuto alle educatrici interinali per il nuovo contratto ha comportato una maggiore spesa per l’ente. Ciò unito al costo per le sostituzioni, ha fatto sì che si raggiungesse il tetto previsto per legge per il lavoro a tempo determinato. Ne è conseguita la riduzione da 5 a 4 sezioni di nido, la cui capienza, tra bambini già inseriti e nuovi, è 58. A febbraio abbiamo tutti letto sul Carlino che sarebbe stato creato un polo 0-6 nel plesso di Selva Malvezzi, per il quale abbiamo richiesto e aspettato delucidazioni attuative. L’unico contributo certo era ed è quello attribuito dal ministero, che prevede il raggiungimento delle quota 68 bambini. E ad oggi ci siamo arrivati. Il 27 maggio è arrivato il contributo regionale ordinario. L’1 luglio abbiamo avuto un ulteriore incontro in Regione dove ci è stato spiegato che è cambiata la norma per la creazione dei poli 0-6, non più di competenza regionale dal punto di vista didattico; quindi all’amministrazione è stato proposto un progetto alternativo, un PGE (piccolo gruppo educativo) di 8 bimbi, da 1 a 3 anni, da collocare nel plesso di Selva. Ciò permetterebbe il superamento di quota 70 e l’apertura della quinta sezione presso il Cip e Ciop, soddisfando così le richieste di tutte le famiglie. Adesso la parola spetta al distretto che deve dare il parere tecnico sui locali della scuola di Selva".

Zoe Pederzini