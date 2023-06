La Regione finanzia il progetto per l’ambiente

Nell’Unione Savena Idice nasce ‘G.I.T.A. - Giovani, Inclusione Territoriale Attiva’. Il progetto, finanziato dal ministero del Lavoro con fondi della Regione, vede la compartecipazione dei Comuni del Distretto, della Città Metropolitana e delle realtà associative del territorio. Saranno realizzate attività sportive, artistiche, culturali volte all’educazione ai ragazzi sulla storia del proprio territorio e al rispetto per l’ambiente. Le attività hanno preso l’avvio nell’ambito di Estate Ragazzi dei comuni di Ozzano, San Lazzaro, Monterenzio e Monghidoro. Le attività si svolgeranno su tutto il territorio del distretto SavenaIdice in maniera integrata.

Il progetto G.I.T.A. vuole formare e consolidare un processo di inclusione e appartenenza alle comunità del distretto Savena Idice, svolgere attività insieme e sviluppare percorsi per i partecipanti di ogni età, estrazione e genere; lo stesso avviene tra organizzazioni, associazioni e volontari che si assumono l’onere di programmare e gestire le attività.

Per le aree tematiche si prevede: la possibilità di un aumento dell’offerta culturale e di animazione territoriale; contribuire, con le competenze delle associazioni partner a diversificare e a caratterizzare le proposte connesse alla fruizione del territorio. Si prevede, altresì, un rafforzamento del senso di comunità, le attività sportive proposte quali parkour, climbing, circo, nordic walking, e capoeira, non sono solo attività fisiche ma rappresentano un veicolo di nuove socialità e modi di relazionarsi. Tante le attività sportive non convenzionali svolte da Eden Asd come il parkour, il circo e la capoeira; l’associazione M’Over Walking APS ASD realizzerà camminate di Nordic Walking L’Oltr’Alpe Odv realizzerà a Monghidoro passeggiate naturalistiche, finalizzate al rispetto e conoscenza della natura e del territorio con eventuale pulizia degli spazi pubblici. Durante le passeggiate sono previsti momenti di convivialità e di conoscenza del territorio. Con la collaborazione di Conapi (Consorzio Nazionale Apicoltori) verranno realizzati laboratori mirati ad approfondire l’importanza della biodiversità, l’aps E bene venga maggio realizzerà a Monghidoro incontri sulla tradizione musicale locale, sugli strumenti musicali a percussione e sulle diverse forme di ballo e musica delle etnie presenti nel territorio.

Zoe Pederzini