"La Regione ha votato contro la bretella"

La bretella Reno-Setta? Non è una priorità, almeno per la maggioranza in Regione. Una posizione che è stata messa in chiaro durante l’approvazione del bilancio di previsione di viale Aldo Moro.

"Come Fratelli d’Italia – spiega la capogruppo Marta Evangelisti – abbiamo chiesto alla Regione che il progetto della bretella Reno-Setta sia inserito tra le opere di maggior interesse, annoverandola nel programma delle priorità strategiche infrastrutturali per l’Emilia-Romagna affinché sia ricompresa nel Programma Anas-Mit 2023 - 2026. L’opera, strategica per il rilancio dell’economia e del turismo dell’Appennino, anche mediante il coinvolgimento e la compartecipazione economica della Regione e della Città Metropolitana, deve necessariamente trovare il favore della maggioranza regionale non solo a parole ma soprattutto nei fatti e negli atti, con l’inserimento appunto negli interventi da considerare nel prossimo Contratto di Programma Anas". Non è un mistero che il centrodestra locale e il governo nazionale siano allineati sull’urgenza della bretella come opera decisiva per l’alta valle del Reno, mentre la Regione punta sull’ammodernamento della statale Porrettana.

La rilevanza del collegamento Reno-Setta, secondo Evangelisti, "è tale che il 12 Maggio 2023 si è tenuto un convegno a Vergato, con la presenza del viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, dal quale è emersa la chiara richiesta da parte degli imprenditori economici di realizzare al più presto un’infrastruttura veloce che colleghi la valle del Reno alla valle del Setta, e a luglio 2023 sette associazioni di categoria e due istituti di credito cooperativo operanti in Appennino hanno tenuto un incontro al fine di formulare un appello al Ministero delle Infrastrutture e alla Regione, affinché la Bretella Reno-Setta torni ad essere una priorità nella rosa degli investimenti programmati. Nonostante l’evidenza, però, la maggioranza ha espresso voto contrario. A tutti coloro, e sono molti, che continuano a sollecitare questa opera e che ci chiedono di attivarci, vogliamo far sapere che non demordiamo, che per noi la sopravvivenza dell’Appennino passa proprio da questa infrastruttura e che, ci impegneremo ancora di più per la realizzazione della stessa, ma che da questa bocciatura, deve essere chiaro come ciò non possa prescindere dal mandare a casa questa classe di amministratori regionali".