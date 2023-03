La Regione: "Il pronto soccorso resta aperto, ma non 24 ore su 24"

"Nessuna riapertura h24 del pronto soccorso di Vergato. Se ne riparlerà una volta che l’intera rete dell’emergenza-urgenza sia stata riorganizzata in tutta la regione e venga limitato il fenomeno dell’utilizzo dell’improprio del servizio".

E’ questa la sintesi della risposta che l’assessore regionale alla Salute Raffaele Donini ha fornito ai quesiti posti dai consiglieri regionali Marta Evangelisti (Fratelli d’Italia) e Michele Facci Lega.

"Nel 2022 i codici bianchi e verdi al ps di Vergato sono stati il 93 per cento degli accessi – ha spiegato Donini - mentre i codici rossi sono stati solo lo 0.7 per cento. E’ evidente che già oggi in quel territorio funziona una rete di emergenza legata al 118 che non porta i pazienti ad alta criticità a Vergato, ma li centralizza su Bologna, dove è possibile fornire la migliore risposta possibile. Le media dei dimessi in giornata da quel pronto soccorso è quasi il 90 per cento e solo una piccola parte viene ricoverata. Questa situazione, comune ad altri ospedali, deve essere fonte di una considerazione sulla riorganizzazione del servizio in Emilia Romagna. Solo al termine di questo percorso si potrà parlare di una riapertura h24".

Forte insoddisfazione da parte degli interroganti. "Ritengo che la soluzione non possa essere quella dei punti di primo intervento gestiti da medici di continuità assistenziale - spiega Marta Evangelisti -. Nella risposta non si apprende quale sarà la direzione e in che cosa consisterà la riorganizzazione prevista per tutti i nosocomi ed anche per i pronto soccorso. Per questo abbiamo chiesto all’Assessore di andare a riferire nella Conferenza socio sanitaria metropolitana come chiesto dai sindaci interessati".

Per Facci, invece, la Regione non sta mantenendo gli impegni presi. "Continua ad esssere compromessa – dichiara il leghista - la presenza di un importante presidio sanitario nella zona della montagna bolognese, con evidente grave disagio per tutta la popolazione, residente e non. Di più, la chiusura notturna del pronto soccorso è in contrasto con il programma di mandato 2020-25 della Giunta regionale, nella parte in cui è stata dichiarata la necessità di supportare con maggior forza i presidi sanitari della montagna e delle aree più disagiate del territorio regionale".

Massimo Selleri