La Regione ’ingaggia’ quindici ricercatori

Oltre due milioni di euro del Fondo Sociale Europeo Plus per finanziare il lavoro di 15 ricercatori che saranno impegnati nei 12 corsi di laurea a orientamento professionale delle università di Bologna, Ferrara, Modena -Reggio Emilia e Parma. È questo il nuovo progetto, presentato da Paola Salomoni, assessora regionale alla Scuola, Università e Agenda digitale dell’Emilia-Romagna. Nell’anno europeo delle competenze, l’obiettivo della giunta regionale è quello di potenziare una formazione universitaria che sia caratterizzata da una forte impronta tecnico-specialistica. Sia per aumentare il numero di laureati sia per rispondere alla domanda delle imprese, in forte ascesa, di nuove figure professionali di alta competenza.

Operazione che l’assessora Salomoni definisce "un investimento in ricerca che sostiene la formazione universitaria a orientamento professionale. Per noi è molto rilevante – spiega – anche nell’ottica, nel tempo, di riuscire ad aumentare il numero di studenti che si laureano un Emilia-Romagna".

I 15 ricercatori, che verranno selezionati dagli atenei emiliano-romagnoli entro il 31 marzo 2024, dovranno affiancare anche i coordinatori dei corsi di laurea nei rapporti con le imprese partner e nella programmazione dei tirocini, oltre a occuparsi di ricerca industriale.

"La laurea professionalizzante richiede una fortissima interazione con il sistema delle imprese, dei professionisti – aggiunge l’assessora Salomoni – e più in generale con il territorio. Gli studenti fanno lunghi tirocini in azienda e la stessa ricerca che viene svolta ha una ricaduta immediata sul sistema delle imprese".

Dopo tre anni di studi, quindi, i neolaureati avranno già una formazione specifica e saranno in grado di entrare nelle aziende del territorio, sempre alla ricerca di personale qualificato.

b. d. r.