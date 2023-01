La Regione media con l’esecutivo Corsini: "Quell’opera è una necessità"

La Regione arriva in aiuto del Comune sulla complicata partita delle risorse per il tram. La mossa diplomatica è dell’assessore ai Trasporti di viale Aldo Moro, Andrea Corsini, che ha personalmente contattato il viceministro bolognese Galeazzo Bignami. "Il tram è una necessità, ne ho parlato anche questa mattina (ieri, ndr) con il viceministro Bignami – dichiarato Corsini –. Mettiamoci a sedere con Comune e governo e mettiamo in sicurezza un’opera decisiva per Bologna e per la realizzazione del Pnrr". Il messaggio della Regione è chiaro: serve collaborazione, nessun nervosismo, le grandi opere come il tram vanno messe in sicurezza.

La Regione, va ricordato, non mette risorse nella realizzazione del tram di Bologna, però ovviamente guarda con grande interesse a tutte la partita della realizzazione delle quattro linee. E non è secondario, vista la grande mole di infrastrutture previste in Emilia-Romagna nei prossimi anni, che l’assessore Corsini prenda in prima persona l’impegno di mediare con il ministero. Nei giorni scorsi era stato Marco Lisei, senatore di Fratelli d’Italia, a incalzare il Comune. "Il Comune ha tenuto all’oscuro la città sulle difficoltà esistenti, ma che emergono dai documenti ufficiali – ha detto Lisei –. Un comportamento irrispettoso e che la dice lunga su quanto consideri i cittadini. D’altronde anche le giunte precedenti hanno sempre fatto così".

pa. ros.