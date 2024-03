La Regione sbotta: "Porrettana vergognosa"

"È vergognoso che si continui a mostrare indifferenza per i ripetuti guasti che gravano sulla linea ferroviaria Porrettana". Ora la Regione sbatte il pugno sul tavolo per i disagi per i pendolari che utilizzano la tratta Bologna-Porretta: intanto viale Aldo Moro chiede rimborsi per i viaggiatori e non esclude di appoggiare un’eventuale class action contro le ferrovie. L’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità, Andrea Corsini, ha parlato in questi termini l’altra sera all’incontro coi vertici di Rfi, Trenitalia Tper e Valerio Giusti, del comitato Ferrovia Porrettana, a cui erano presenti anche la consigliera metropolitana Simona Larghetti e i sindaci dei Comuni interessati.

"Forse – incalza Corsini – Rfi non ha ancora capito che la mancanza di attenzione a un’infrastruttura di loro proprietà e gestione, sta mettendo in grave difficoltà, ogni giorno, pendolari e famiglie. La misura è colma, pretendiamo rispetto per chi ogni giorno deve muoversi per lavoro e studio e ha il diritto di utilizzare una linea che, come Regione e per la parte di nostra competenza, abbiamo potenziato in questi anni con nuovi treni e servizi, investendo ingenti risorse pubbliche". Per questo "chiediamo intanto a Rfi di risarcire il costo dei biglietti a chi, in questi ultimi mesi, ha subito gravi ritardi o cancellazioni dei treni. E siamo pronti ad affiancare i pendolari in una eventuale class action". Il 18 marzo, fa sapere Corsini, "incontrerò l’amministratore delegato di Rfi, Gianpiero Strisciuglio, perché abbiamo bisogno di risposte e di una strategia concreta su questa e altre linee. Porterò al tavolo anche la voce del comitato della Porrettana". Il quale aggiunge di avere "ribadito la fragilità della linea", che "risulta attualmente incompatibile" con il progetto del tratta passante Porretta-Pianoro. "Finalmente anche l’Assessore Corsini viaggia sui nostri stessi binari", è la considerazione di Marta Evangelisti, Capogruppo di FdI in Regione.

Dopo la sfuriata di Corsini, Rete Ferroviaria Italiana ribadisce "la massima attenzione nei confronti della linea Porrettana, la cui importanza per il territorio è ben chiara e non sottovalutata e che, al pari delle altre linee della regione, è oggetto di manutenzione costante". Per andare nel concreto, Rfi ha annunciato come "fra aprile e agosto di quest’anno saranno investiti oltre 8 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria di quella infrastruttura, di cui 5,2 milioni per la tratta emiliana della linea. Fra gli interventi previsti anche il rinnovo completo della linea di alimentazione elettrica dei treni che, in questa prima fase, interesserà il tratto fra Vergato e Pioppe di Salvaro". "La cancellazione delle corse, giustamente lamentata dai pendolari – aggiunge l’azienda – è quasi sempre conseguenza della necessità di ripristinare la regolarità della circolazione dopo un fermo del traffico. Rfi, consapevole dell’importanza di informare tempestivamente i viaggiatori, ha annunciato un piano di formazione di personale ad hoc per supportare l’informazione automatica in caso di necessità".