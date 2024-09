La Regione tira dritto: si vota il 17 e il 18 novembre

Sono già online sul sito dedicato alle elezioni regionali emiliano-romagnole le istruzioni e la modulistica relative alla presentazione e all’ammissione delle liste circoscrizionali di candidati alla carica di consigliere regionale, e alle candidature alla carica di presidente della giunta regionale. Ma, cosa più importante visti i recenti dibattiti politici, la Regione ribadisce che le elezioni si terranno il 17 e 18 novembre prossimi, domenica e lunedì. Nessuno spostamento quindi, come aveva ‘suggerito’ il governo Meloni, e al momento non risulta che Umbria e Liguria, anche loro in procinto di andare al voto, stiano cercando di realizzare un election day con l’Emilia-Romagna. Insomma, la data è confermata e quella rimarrà a meno di colpi di scena negli ultimi giorni. Tornando alla guida, quella online è un vademecum per dare supporto dell’attività relativa alla presentazione delle candidature, e per facilitare il compito dei partiti e dei gruppi politici che intendano partecipare alla competizione elettorale, attività che sarà oggetto di verifica da parte degli Uffici circoscrizionali presso i tribunali e dell’ufficio centrale presso la Corte d’appello.

Sul sito della Regione Emilia-Romagna dedicato alle elezioni, all’indirizzo https://www.regione.emilia-romagna.it/elezioni, realizzato dall’Agenzia di informazione e ufficio stampa della giunta in collaborazione con l’assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, oltre alle informazioni per i candidati si possono trovare le normative di riferimento per lo svolgimento delle elezioni regionali e i risultati della tornata precedente, con esiti e preferenze delle elezioni regionali del 26 gennaio 2020. Per ora, lo ricordiamo, gli unici due candidati in campo sono Elena Ugolini, supportata dai partiti di centrodestra attualmente al governo nazionale, e Michele de Pascale, candidato del centrosinistra. A sinistra di de Pascale potrebbero spuntare, all’ultimo momento, uno o due candidati di matrice comunista.