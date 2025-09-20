La Regione vola in Giappone. Innovazione e turismo a Osaka

Circa 10mila chilometri separano l’Emilia-Romagna e il Giappone. Un lungo viaggio verso la terra del Sol Levante, dove una delegazione di istituzioni del territorio prenderà parte all’Expo 2025 a Osaka. Imprese, università, ricerca d’avanguardia, ma anche turismo, cultura e sapori che hanno reso celebre la regione nel mondo. Una settimana di appuntamenti per raccontare al pubblico giapponese e internazionale un’area “capace di unire radici profonde e visione futura, saper fare e ricerca, cultura e qualità, in un intreccio di valori, competenze e innovazione, espressione di una terra che è laboratorio avanzato di sviluppo sostenibile, coesione sociale e crescita condivisa”, dice il presidente della Regione Michele de Pascale. E per la prima volta viene presentato il Terzo settore regionale. Insieme a de Pascale partiranno il vicepresidente Vincenzo Colla, la sottosegretaria Manuela Rontini. Con loro, il presidente dell’Assemblea legislativa, Maurizio Fabbri, e il vicepresidente, Giancarlo Tagliaferri. Sette giorni di incontri e momenti di confronto con partner giapponesi, europei e internazionali pensati per rafforzare il posizionamento internazionale della Regione e consolidarne il ruolo in uno scenario globale in rapido cambiamento. "Vogliamo avvicinare il Giappone alla nostra terra", racconta de Pascale, ricordando i quasi 40 anni di rapporti con il Giappone, sin dal ‘verbale di amicizia’ siglato nel 1986 con la Prefettura di Ibaraki. In viaggio anche Legacoop Emilia-Romagna assieme a Legacoop Agroalimentare e Legacoop Nazionale. L’obiettivo è promuovere un modello di sviluppo equo, sostenibile e inclusivo, fondato sulla qualità del cibo, sulla centralità del lavoro e sul legame con i territori e creare nuove opportunità di scambio e crescita per le cooperative.

Tra i momenti centrali della missione vi sarà l’evento ’Dieta Mediterranea come Modello di Sviluppo’, in programma domani, alle 16.30. "Con questa missione vogliamo raccontare al Giappone e al mondo che la Dieta Mediterranea non è soltanto un patrimonio culturale, ma un progetto per il futuro – dichiara Daniele Montroni, presidente di Legacoop Emilia-Romagna – Un modello capace di unire salute, sostenibilità, lavoro e innovazione, nel segno della cooperazione".