La regista macedone Teona Strugar Mitevska presenta in anteprima ’L’appuntamento’

Applaudito in selezione ufficiale all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, ’L’appuntamento’ segna l’atteso ritorno della regista Teona Strugar Mitevska dopo il successo di ’Dio è donna e si chiama Petrunya’. La regista macedone in tour di presentazione con Teodora Film ha scelto il cinema Galliera per portarlo in anteprima a Bologna e questa sera alle 21,30 lo presenterà prima della proiezione che sarà in versione originale con sottotitoli. La storia: Asja è una donna single di 40 anni e per incontrare l’anima gemella si iscrive a un buffo evento di speed dating. Qui conosce Zoran, un uomo misterioso e di bell’aspetto con cui all’inizio sembra nascere una sintonia speciale. Ma Zoran non è lì per cercare l’amore: c’è un segreto nel suo passato che riguarda proprio Asja e che ha unito i loro destini…