La ’Regola’ di San Francesco. Approvata ottocento anni fa: testimonianze a confronto

(...) E in effetti in Nicaragua hanno proprio poco fa dichiarato fuorilegge i francescani, notoriamente ‘pericolosi’. A ben pensarci, siamo circondati di indizi ’francescani’. Al fondatore hanno dedicato non pochi film. L’attuale Papa, primo nella storia, ha lanciato un macigno in piccionaia, chiamandosi, contro ogni precauzione, come il santo. A scuola è fatica che non ci si imbatta almeno una volta nel Cantico delle creature, una delle perle della nascente lingua italiana. Un inglese di alto ingegno e cultura, Chesterton, una volta convertitosi al cattolicesimo, la prima cosa che ha fatto è stata scrivere una biografia di Francesco. Lo stato americano più ricco e avveniristico, la California, è un tripudio di ’location’ francescane. Nella frontiera insanguinata della Palestina, un francescano, il patriarca latino di Gerusalemme, si è offerto come ostaggio per liberare i rapiti da Hamas. Proprio a Gerusalemme i francescani hanno resistito per otto secoli, come custodi pacifici dei luoghi santi. Ed è difficile anche nelle nostre città non imbattersi in qualche seguace del santo di Assisi. Certamente chi non sa come sbarcare il lunario, probabilmente conosce qualche mensa gestita da francescani. Francesco è ancora oggi una provocazione permanente alle nostre coscienze. Possiamo ignorarlo, ma è difficile detestarlo.

Cosa ha tenuto in vita questa storia per secoli? Qual è il ’segreto” della sua regola inattuale, della quale celebriamo gli ottocento anni? Può darsi che le risposte siano tante. E molto personali. Non è la povertà radicale, il punto chiave della sua esistenza indirizzato a noi. Probabilmente nemmeno l’idea applicata di una ’chiesa francescana’ risolleverebbe le sorti del cristianesimo in una società post cristiana. Quello che molti hanno piuttosto intravisto è questo connubio vertiginoso tra una fede ardente e la passione per tutto il reale. Francesco era infiammato di amore per la vita intera, al punto di non temere la morte e rinunciare al superfluo. Aveva deciso di seguire Colui che era per lui il signore buono della vita. In definitiva, cosa vogliamo se non essere felici? Lui si è realizzato, ha appagato i suoi desideri, senza alcuno dei feticci esteriori ai quali noi siamo invece, volenti o nolenti, aggrappati.

Resta la domanda: davvero val la pena leggere la sua regola ottocentenaria per carpirne il segreto? Nella Basilica di San Francesco proveranno a raccontarcela dodici bolognesi di ogni età. E lì capiremo se otto secoli sono una barriera oramai insormontabile o un cammino ancora possibile verso una felicità terrena.

Frate Maurizio Bazzoni