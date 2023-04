La replica del Palazzo "Sorpresi delle accuse Impegnati a garantire condizioni di sicurezza"

di Luca Orsi

Il Comune si dice "sorpreso" dall’attacco del comitato Pratello R’esiste, storico organizzatore della festa di strada nel giorno della Liberazione, che richiama migliaia di persone. "La realizzazione della festa del 25 aprile al Pratello non è in discussione", assicura Matilde Madrid, capo di gabinetto del sindaco Matteo Lepore.

Il Comune respinge l’accusa di volere occupare piazza San Francesco a danno della festa. "Da anni – precisa però Madrid – il comitato Pratello R’esiste ha scelto di non includere la piazza nel perimetro della propria manifestazione".

Anche per questo motivo, "il Comune ha deciso di promuovere nella piazza una manifestazione di una giornata dedicata alla celebrazione in chiave contemporanea della Liberazione". Si tratterà, in linea con quanto più volte affermato dal sindaco, di presidiare gli spazi con eventi culturali. Che, in questo caso, saranno legati al tema del 25 aprile e alla Resistenza.

Palazzo d’Accursio nega anche di avere deciso tutto ignorando il comitato. "Come ogni anno – spiega Madrid – l’amministrazione e gli organizzatori si stanno confrontando per garantire che la giornata possa svolgersi nel migliore dei modi".

Un confronto che sarebbe ancora aperto su tutto (orari compresi), con l’obiettivo di cercare la quadra soprattutto in tema di sicurezza.

La festa di strada al Pratello "è infatti di un evento che richiama migliaia di persone, alle quali vanno garantire condizioni logistiche di sicurezza". Una responsabilità, precisa la capo di gabinetto del sindaco, "che è in capo agli organizzatori e alle autorità competenti, come è normale che sia".

"Sono in corso i confronti tecnici tra gli organizzatori per valutare tutti gli aspetti finalizzati alle relative autorizzazioni", aggiunge ancora Madrid. Che ammette di essere "sorpresa di leggere le esternazioni del comitato Pratello R’esiste, con il quale stiamo dialogando da diverse settimane".

"Nessuno – assicura Palazzo d’Accursio – vuole spegnere il 25 aprile al Pratello, nessuno vuole metterci sopra un cappello, di certo non lo consideriamo ‘degrado’".

Madrid torna però a battere il tasto della sicurezza. "Rimane un fatto oggettivo: per organizzare una manifestazione che attira migliaia di persone occorre rispettare condizioni minime di sicurezza per non mettere a rischio l’incolumità delle persone".

Anche per questo motivo, "il Comune è impegnato a chiudere l’istruttoria complessiva delle due manifestazioni per condividere il tutto con il Comitato di coordinamento con Prefettura e Questura".