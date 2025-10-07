Yoox, l'unione fa la forza

Yoox, l'unione fa la forza
La replica dell'assessore Fabi: "Nessun taglio, normale prassi"
7 ott 2025
7 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Cronaca
La replica dell’assessore Fabi: "Nessun taglio, normale prassi"

Lo stop di tre settimane agli interventi chirurgici nel periodo di Natale "non è un taglio". Sulla querelle che riguarda il Rizzoli, i sindacati e i professionisti assai critici sulla scelta, arriva la presa di posizione dell’assessore regionale alla Sanità, Massimo Fabi, che sottoscrive in pieno le parole del direttore generale Andrea Rossi.

"Io direi che siamo all’interno di un comportamento non solo fisiologico, ma anche virtuoso – dichiara l’assessore –. Tutte le Aziende ospedaliero-universitarie, ma direi tutte le Aziende sanitarie riducono i volumi delle loro prestazioni, perché non solo gli operatori, ma anche tutti i cittadini, se non c’è una necessità urgente, preferiscono passare quel periodo in tranquillità e con la famiglia. Fabi sottolinea che "da sempre c’è un contenimento in quel periodo. Poi quantifichiamolo. L’ha detto bene Andrea Rossi, passare dalle due alle tre settimane non è un taglio. È solamente prolungare, anche se sulla base di una carenza oggettiva di personale infermieristico la consueta pausa".

Rinviando al professor Cesare Faldini la battuta: "Abbiamo chirurghi come grandi chef, assurdo farli lavorare in una mensa", bollandola come una comparazione da non fare, Fabi sottolinea che "dalle prime settimane del 2026 l’assessore conferma che dalle prime settimane del 2026 al Rizzoli verrà potenziata l’attività chirurgica e in degenza ordinaria".

m.ras.

