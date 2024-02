La reporter Francesca Mannocchi racconta la guerra ai giorni nostri

Al Dams Lab, nella piazzetta P. P. Pasolini, i professori Riccardo Brizzi e Matteo Pasetti hanno moderato l’incontro con Francesca Mannocchi, reporter freelance, scrittrice e regista, sulle sue esperienze di cronista in vari scenari bellici contemporanei, sull’evoluzione della professione negli ultimi decenni, sulle implicazioni politiche e civili dei racconti di guerra. L’incontro, tenutosi ieri, rientra nell’ambito dei corsi universitari di di Storia del giornalismo e Storia contemporanea. L’esperienza come reporter in zone di guerra di Francesca Mannocchi testimonia come, nonostante l’avvento dei social media e la diffusione di fotocamere e smartphone le ’notizie dal fronte’ siano ancora indispensabili.