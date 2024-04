La resistenza delle donne a Pianaccio

In occasione della Festa della Liberazione, giovedì 25 aprile il Comune in collaborazione con Articolo 21 e il patrocinio della Città metropolitana, organizza l’iniziativa ’La resistenza delle donne: ieri, oggi e domani’, alle ore 11 al Centro Documentale Enzo Biagi di Pianaccio. La manifestazione, che si aprirà con un ricordo di Bice ed Enzo Biagi e di David Sassoli, sarà coordinata da Paolo Maini e Loris Mazzetti con la regia di Francesco Cavalli. Interverranno tra gli altri Sohyla Arjmand, attivista per i diritti umani, Alessandra Ballarini, avvocata per i diritti umani, Daria Bonfietti, presidente ’Parenti delle vittime della strage di Ustica’, Vanessa Guidi, vicepresidente di Mediterranea S. H., Giuseppe Giulietti, coordinatore Articolo 21, Pina Mangone, rappresentante sindacale SA.GA coffe, Paola Regeni e Benedetta Tobagi.