La resistenza di Enzo Biagi e la difesa dell’informazione

A Lizzano in Belvedere, per celebrare l’80° anniversario dalla Liberazione, va in scena ‘1945-2025 ottant’anni di resistenza tra cultura e libertà’. L’appuntamento è per sabato 26 aprile nella sala consiliare del municipio alle ore 11. L’incontro sarà aperto dal ricordo del lizzanese Enzo Biagi, militante partigiano nella brigata Giustizia e Libertà con il nome di battaglia Giornalista. A seguire, l’introduzione della sindaca Barbara Franchi, e gli interventi dei numerosi ospiti che partecipano. Tra i relatori Anna Cocchi, presidente Anpi Bologna, Marco Damilano autore e conduttore de ‘Il cavallo e la torre’, Giuseppe Giulietti, coordinatore nazionale Articolo 21, Rita Monticelli, docente Unibo e consigliera comunale del capoluogo con delega ai diritti, Sigfrido Ranucci (in video collegamento), conduttore di Report, Giangiacomo Schiavi, conduttore de ‘La valle dei libri’, già vicedirettore del Corriere della Sera e Filippo Vendemmiati, giornalista e regista.

"Nel 2023, a poche settimane dalla scomparsa – racconta la sindaca Franchi – è nato a Pianaccio, un presidio di Articolo 21 dedicato a Bice Biagi che si batte per la giustizia, la verità e la libertà. Sono molto grata all’assessore Paolo Maini che si è speso per dare vita a questo presidio e ai giornalisti Beppe Giulietti e Loris Mazzetti di Articolo 21. Da anni il Comune di Lizzano celebra la liberazione dal nazifascismo ricordando l’importanza della libera informazione". A coordinare l’incontro, organizzato in collaborazione con Articolo 21, saranno lo stesso Paolo Maini e Loris Mazzetti, storico collaboratore di Enzo Biagi.

f. m.