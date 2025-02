La rete dei cattolici, c’è De Biase: "Già al lavoro per una lista civica"

Tra cattolici e moderati, di ambo gli schieramenti, c’è molto fermento. Lo conferma il consigliere civico Gian Marco De Biase, di ’Al centro Bologna-Gruppo Misto’, che venerdì e sabato sarà a Trieste per partecipare agli incontri della rete di amministratori cattolici coordinata da Francesco Russo, ex senatore e attuale vicepresidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

Perché sarà a Trieste?

"Una premessa: ringrazio la consigliera Pd Cristina Ceretti e Francesco Russo perché mi hanno fatto conoscere questa ’rete’ di amministratori locali cattolici. Una realtà trasversale che ha un approccio alla politica che condivido. Non legata alla ricerca di poltrone, ma che mette l’accento sui temi, il dialogo, il confronto. Questo non significa rieditare il partito dei cattolici, ormai fuori dal tempo. Ma io, come altri, faccio parte di quei moderati che non trova casa".

Questo ’isolamento’ come si traduce a livello locale: ci sono lavori in corso in vista delle Comunali 2027?

"Serve un contenitore nuovo, dove le istanze moderate abbiano voce. Non mi ergo a rappresentante di tutte le istanze cattoliche, chiaramente. Ma non mi riconosco in questa polarizzazione estrema che ha portato in tanti ad allontanarsi dalla politica".

Questo ’contenitore’ come si traduce? Un nuovo partito?

"Direi più una lista civica che metta insieme varie realtà, un po’ come successo in alcuni comuni dell’hinterland".

Come si collocherà questo contenitore civico?

"Beh sicuramente all’opposizione del sindaco Matteo Lepore che sono certo si ricandiderà. Come ’al centro Bologna’ non non condividiamo l’impostazione del primo cittadino e della giunta, troppo spostata a sinistra. A fronte di una maggioranza dove l’ala più moderata è stata epurata, penso agli ex assessori Alberto Aitini e Virginia Gieri, non potremo di certo fare da stampella...".

Diaco, cattolico, moderato, ex numero uno delle Acli, si è invece collocato saldamente nel centrosinistra...

"Non condivido il suo posizionamento. Nella visione di città di Lepore, almeno fino a questo momento, non c’è spazio per posizioni moderate".