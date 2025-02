La rete dei cattolici lancia la sfida. Ceretti: "Una nuova partecipazione"

C’era anche una delegazione bolognese alla due giorni della ‘Rete di Trieste’ che si è tenuta venerdì e ieri a Roma, primo incontro del network di 400 amministratori cattolici pronti a fare la loro parte per costruire un’alternativa al panorama politico attuale. Una delegazione magari non folta, ma significativa, composta da due consiglieri comunali di Palazzo d’Accursio, ovvero Cristina Ceretti (Pd) e Gian Marco De Biase (Misto), dal sindaco di Castel Maggiore, Luca Vignoli e dall’assessora di San Lazzaro a Scuola e Infanzia, Lucia Chiodini.

"È stato un incontro fra 400 amministratori che hanno voglia di parlare di cose fuori dal tempo, ad esempio di un nuovo modo di fare partecipazione – dice Ceretti, che fino a novembre 2023 è stata anche consigliera delegata dal sindaco Lepore su ’Famiglia, disabilità e sussidiarità circolare’, salvo poi rimettere le deleghe in polemica con il primo cittadino –. Siamo diventati tutti un po’ scettici, temiamo una finta e inutile partecipazione. Ma la partecipazione non si racconta, la partecipazione si fa e parte dall’ascolto. Non è parola, è prima di tutto relazione, incontro".

Per questo, sottolinea Ceretti, "la forza della rete di Trieste è la sua trasversalità, il saper dialogare senza alzare la voce, senza contrapporre necessariamente visioni opposte, ma ascoltando il punto di vista dell’altro cercandone un incontro. Incontro e relazione sono le due parole-chiave di questa due giorni a Roma: è bello che ci siano amministratori di forze politiche e liste ciivice differenti".

Una due giorni che cerca di superare riti e steccati della politica di oggi. "Ci siamo abituati all’idea che alcuni rubino la scena e altri restino nell’ombra della politica, come se il loro pensiero contasse meno – prosegue Ceretti –. Così i giovani sono nascosti dai più esperti, le donne dalla preponderanza degli uomini, i vulnerabili dalla prepotenza dei ricchi che si fanno strada nelle istituzioni per conservare i propri privilegi. Dobbiamo tornare ad amare la politica, a non aver paura di accogliere le fragilità, perché questa società ha bisogno di amore politico".

Ha anche bisogno di un partito dei cattolici? La risposta uscita dall’incontro romano pare essere chiara, per il momento. "Lo diciamo ancora una volta a chi ha provato a dipingerci come i nostalgici di un nuovo centro, la stampella sciocca dell’una o dell’altra forza politica: non vogliamo far nascere l’ennesimo partitino. Siamo una rete", ha detto nell’intervento di chiusura Francesco Russo, portavoce della Rete di Trieste. Se questa Rete attecchirà anche sotto le Due Torri (magari con orizzonte Comunali 2027), lo si scoprirà strada facendo. E forse non bisognerà nemmeno aspettare più di tanto.

a. z.