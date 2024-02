La rete del terrorista. Strage a Bruxelles. Perquisiti gli ‘amici’ dell’attentatore

Tempera

Diciotto tunisini nella ‘rete’ dell’attentatore di Bruxelles. Amici ‘virtuali’, che con Abdessalem Lassoued condividevano la frequentazione di gruppi social chiusi con contenuti tipici degli ambienti dell’estremismo di matrice islamica. Su Facebook, su Telegram. E che ieri sono stati destinatari di altrettante perquisizioni disposte dalla Direzione distrettuale antimafia di Bologna. Che, con il procuratore capo Giuseppe Amato e il sostituto Stefano Dambruoso a coordinare gli accertamenti affidati a Digos e Ros, sta indagando per capire la natura dei legami intessuti nel nostro Paese da Lassoued e mantenuti anche dopo il trasferimento in Belgio.

Sono due i destinatari del provvedimento residenti nel Bolognese: due operai quarantenni, regolari e in Italia da moltissimi anni. Sono stati sequestrati loro cellulari, tablet e pc: lo scopo degli inquirenti, è verificare se la loro frequentazione social con il killer fosse casuali o animata dagli stessi sentimenti che hanno spinto, la sera del 16 ottobre scorso, Lassoued a vendicarsi dell’Occidente uccidendo a colpi di kalashnikov due tuiristi svedesi nei pressi di Place Sainctelette, a Bruxelles. Il quarantacinquenne tunisino era stato ucciso, la mattina dopo la strage, dalla polizia belga, che lo aveva rintracciato in un bar del popoloso quartiere Schaerbeek, dove il tunisino viveva. Aveva con sé, ancora, il fucile mitragliatore. Subito dopo l’attentato, erano emersi i dettagli del passato italiano di Lassoued: l’uomo era sbarcato a Lampedusa nel 2011 e, dopo alterne vicende che lo avevano visto transitare tra Norvegia e Svezia, era tornato qui nel 2014. Dove aveva intessuto rapporti, anche sui social. Ed è proprio nella cerchia delle sue conoscenze che polizia e carabinieri stanno scavando. Oltre ai due tunisini residenti in provincia, gli altri sedici destinatari del provvedimento abitano nelle province di Brescia, Como, Fermo, Ferrara, Lecco, Macerata, Teramo, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Trento e Udine.

Soggetti che condividevano la conoscenza social con Lassoued e la frequentazione delle stesse pagine tematiche. Il punto, per gli inquirenti, è capire se avessero anche intrapreso lo stesso percorso di radicalizzazione del killer di Bruxelles o se la loro conoscenza fosse solo casuale, legata a motivi non penalmente rilevanti. Al momento, nessuno dei diciotto stranieri risulta indagato. Gli accertamenti del Ros e della Digos hanno permesso di individuare, oltre ai soggetti destinatari delle perquisizioni di ieri, altre persone, risultate irregolari sul territorio, per le quali si è definito l’iter di espulsione dall’Italia. Di altri ancora, si sta verificando la regolarità.

L’inchiesta della Dda, per associazione a delinquere finalizzata al terrorismo, è stata aperta all’indomani dell’attentato di Bruxelles, avviata con la collaborazione della polizia belga e degli organismi di Europol, proprio allo scopo di verificare eventuali ramificazioni in Italia che potrebbero aver sostenuto la folle azione del quarantacinquenne. Per capire se si sia trattato del gesto di un ‘lupo solitario’ o di un attore inserito in un disegno più strutturato.