La ricerca di Dubauskas nella città delle acque

Chi ha già visitato in altre occasioni la Project Room del MAMbo, ha già compreso la grande versatilità della sala che cambia aspetto e ambiente a seconda dell’allestimento. Entrando oggi alla mostra Pirogenia. Folla e demoni di Kipras Dubauskas, si troverà davanti a un ambiente molto evocativo e distopico che porterà subito tante domande e riflessioni. Si tratta infatti di una grande installazione, un diorama immersivo che ruota attorno a Firestarter (2024, 15’), film in 16mm cui l’artista ha lavorato a partire dal 2021 nel corso di una residenza di ricerca a Bologna e che è diventato terzo capitolo di una trilogia del "soccorso". In un angolo un camion dei vigili del fuoco dato alle fiamme, poi oggetti e arnesi, una struttura simile a un gabbiotto da cantiere, dalla penombra emergono sculture, disegni, collage e piccole opere nascoste di artiste e artisti con cui Kipras Dubauskas collabora, come fossero puntelli rimasti di un’epoca passata. Dove siamo?

Certamente in un mondo alla deriva che rappresenta la prima esposizione personale dell’artista lituano presso un’istituzione museale italiana, un progetto di NOS Visual Arts Production a cura di Elisa Del Prete e Andrea Pastore. "Durante il Covid – racconta Elisa Del Prete – con Lorenzo Balbi abbiamo fatto un invito a Kipras come artista in residenza qui a Bologna, perché stava lavorando sul tema della natura e dell’estetica del soccorso nella nostra società. Le vie di fuga dell’architettura urbana, come le prospettive dei portici bolognesi e i canali sotterranei, sono per l’artista l’ambientazione di una narrazione tra deriva urbana e rituali salvifici che mette al centro il tema del fuoco".

E prosegue: "Ha lavorato su una Bologna che ha una sua infrastruttura costruita, che racconta la sua storia legata soprattutto ai portici, che diventano però uno specchio di quello che avviene sotto, dove ci sono altri portici, ovvero i canali. Dopo due lavori dedicati alle vie di fuga di terra e di acqua, Firestarter esplora l’elemento del fuoco proponendo una rivisitazione moderna della storia di Sant’Antonio Abate, una figura, ricorrente nella storia dell’arte, che porta luce, calore e prosperità al genere umano e garantisce salvezza agli animali...".

Commenta il direttore del Mambo Lorenzo Balbi: "La Project Room del MAMbo è lo spazio che dedichiamo a progetti capaci di interrogare il territorio con sguardi esterni e inediti, con la ricerca di Dubauskas, la Bologna delle Acque diventa protagonista di una riflessione attuale e necessaria, soprattutto alla luce delle recenti alluvioni che hanno reso ancora più urgente ripensare il nostro rapporto con l’ambiente e con i suoi elementi naturali".