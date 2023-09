La ricetta controla violenzagiovanile

A Bologna quattro baby bulle hanno aggredito e pestato una coetanea in via Ugo Bassi sotto gli occhi della gente, un diciottenne ha peso a pugni sul bus due fratelli mentre andavano a scuola. Sono solo gli ultimi due episodi sul pianeta “violenza giovanile”, ma ne potremmo citare altri sparsi nelle città vicine. Ormai, come afferma la psicologa Michela Casoria, non c’è più distinzione fra maschi e femmine: entrambi seguono modelli di aggressività, che li portano ad essere violenti, incuranti delle regole, spregiudicati. Poi va detto che ad ogni latitudine urbana varia d’intensità il concetto di violenza. A Napoli ci sono minorenni che escono con la pistola infilata nella cintola, a Modena o Bologna puoi trovare sbarbatelli che sono svelti di coltello. La formula magica non esiste, ma è apprezzabile il tentativo del governo che con il decreto ’baby gang’ cerca di impostare punizioni più restrittive coniugandole con rigidi percorsi educativi e con il coinvolgimento delle famiglie. Perché i giovani agiscono così? Le cause sono molteplici. Gli adolescenti tendono mentalmente ad emanciparsi dalla famiglia e il gruppo diventa un facilitatore del processo. Il cardinale Zuppi propone un modello di doposcuola e oratorio che sicuramente aiuta. I modelli punitivi, come un ceffone ricevuto dal papà, devono essere ben presenti accanto però ad una intera filiera educativa che parte dalla famiglia e dalla scuola.

