La ricetta di De Maria:: "Basta con le ostilità. Occorre integrazione"

Andrea De Maria (in foto), deputato Pd, fa il punto dopo l’episodio in piazza XX Settembre. Lo scontro politico si è già acceso, ma di cosa c’è bisogno concretamente?

"Serve una consapevolezza comune. E per chi ha valori di sinistra è fondamentale capire che nella legalità si difendono i diritti dei ceti più deboli. Una battaglia che ho sempre combattuto, come quando ho chiesto una legislazione più efficace contro gli spacciatori".

Il Pd ha avanzato delle richieste al governo, lanciando una raccolta firme. L’esecutivo, quindi, deve fare di più?

"Sì, serve più attenzione. Servono più forze dell’ordine, più risorse per la prevenzione, presidi del territorio, repressione dei reati e promozione dell’integrazione".

Il Governo rivendica gli investimenti sulla sicurezza, incolpando i precedenti governi della sinistra.

"Alla destra dico di smettere di strumentalizzare i problemi per farsi propaganda, sull’alluvione come sulla sicurezza. A fronte delle responsabilità istituzionali che hanno, servirebbe senso di responsabilità e rigore istituzionale".

Piantedosi sarà in città lunedì: è un primo passo?

"È fondamentale che sia cosi. Bene che il Ministro venga a Bologna. La filiera istituzionale deve lavorare insieme".

In piazza dell’Unità il centrodestra si è unito per dire stop al degrado e i collettivi in corteo hanno chiesto l’allontanamento dei suoi esponenti dal quartiere, dicendo che dietro ci sia il razzismo. È così?

"Mandare un messaggio di rifiuto e ostilità non aiuta. L’integrazione è una condizione di sicurezza, bisogna riconoscere i diritti per chiedere il rispetto dei doveri. Un esempio è lo Ius soli: la cittadinanza è una grande occasione anche per promuovere coesione sociale, a partire dal rispetto delle regole".

Mariateresa Mastromarino