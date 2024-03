La ricetta perfetta per la produzione libraria . Ecco gli ingredienti per fare storia locale

A chi chiedeva a Fedora quali fossero gli ingredienti necessari per una buona ricerca, lei rispondeva: "Calda passione per la ricerca storica, base culturale di seri studi storici, un rapporto intenso e vitale con i luoghi della ricerca, cura delle immagini, senso critico vigile e intendimento scientifico, infine una scrittura semplice e chiara, in uno stile lontano da ogni astrattezza". Utilizzando questi preziosi ingredienti, Fedora scrisse 18 libri, oltre ad una vastissima produzione di saggi e articoli pubblicati. Il tema fondamentale delle sue ricerche era la storia locale, vista come elemento unificatore di una comunità. Ricordiamo in particolare ’Budrio casa nostra’, che ebbe ben 3 edizioni, crescendo nel tempo grazie agli studi di Fedora sul patrimonio storico artistico e ambientale di Budrio e frazioni. E poi ’Budrio: le strade e i luoghi. Toponomastica’, saggio in cui l’autrice, partendo dai nomi delle strade, racconta la storia della trasformazione di un paese. A vent’anni dalla sua scomparsa, il Comune di Budrio, in collaborazione con la figlia Lorenza e la storica Luisa Cigognetti, le ha dedicato un mostra presso le Torri dell’Acqua, aperta fino al 7 Aprile. Siete tutti invitati!