La rievocazione della semina al Museo della civiltà contadina

Torna oggi a Villa Smeraldi - Museo della Civiltà Contadina la Festa della Semina, Open Day del Gusto d’Autunno, un’occasione per riscoprire il cibo, la cultura e la tradizione della pianura bolognese nei mesi autunnali. Dalle 10 fino al tramonto, la Villa e il Museo ospiteranno mostre, rievocazioni, laboratori, concerti e il tradizionale mercato dei produttori locali. Tutte le iniziative sono a partecipazione gratuita, salvo dove diversamente indicato. Villa Smeraldi sarà anche la meta di una ’Camminata per la salute’ organizzata dall’associazione Bentivoglio Cuore, alla quale parteciperà anche la sindaca Alice Vecchi. Ritrovo alle 10.30 al centro sociale ’Il Mulino’ in piazza Pizzardi a Bentivoglio: la partecipazione è gratuita.

Fulcro della giornata la rievocazione della semina a spaglio e con seminatrice meccanica preceduta dalla selezione del seme con svecciatore a cura dell’associazione Gruppo della Stadura. Sarà possibile visitare inoltre il Pomario e la ’Mostra Pomologica di mele e pere: la riscoperta di antichi sapori’ a cura del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università di Bologna. Al mattino e al pomeriggio sono previsti laboratori di pasta fresca per adulti, a cura della Cooperativa Sociale Anima. Per i più piccoli appuntamento con lo Spazio Cinni con lettura e laboratorio dedicato ai bambini dai 2 ai 5 anni e con ’Seminar parole’, lettura da alta voce di filastrocche, storie e poesie per bimbi e bimbe dai 6 ai 9 anni. All’età del Bronzo sono dedicati un laboratorio di riconoscimento di diversi tipi di leguminose e cereali. Concluderà la giornata il concerto ’Chi la sa e chi la canta’ del Coro Stelutis di Bologna diretto da Silvia Vacchi. È prevista anche l’esposizione di produttori e prodotti del territorio e vendita.