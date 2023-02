La rinascita di Arte Fiera Più investimenti e servizi "L’edizione della riscossa"

di Benedetta Cucci

Girano per i padiglioni che improvvisamente sembrano i corridoi di un treno di prima classe: sono i carrellini carichi di snack gourmet con la scritta neon ‘bar’. Si muovono per Arte Fiera, spinti da nuovi volti con nuove professionalità, portando di galleria in galleria cose da smangiucchiare, risorsa importante quando non ci si può staccare dallo stand nemmeno un secondo. E volendo, gli espositori possono ordinare un piatto con whatsapp, scegliendo dal menu molto luxury. Ecco una delle nuove proposte nell’ambito della famosa visitor experience di cui già tanto si parla in fiera. Una new entry dedicata al comfort dell’esperienza fieristica, una delle tante pensate da Enea Righi, il manager che affianca Simone Menegoi, direttore di Arte Fiera, finalmente rilassato, ora che la kermesse è partita.

Righi, bolognese, classe 1958, è uno dei più grandi collezionisti italiani ed è stato dirigente di lungo corso di una grande impresa, e il suo arrivo è stato cercato, desiderato, perché in fiera, come racconta il presidente Gianpiero Calzolari, da tempo si sentiva una certa stanchezza. Pandemia a parte, perché le annate 2021 e 2022 sono state durissime, la richiesta di rinnovamento era nell’aria. E in questa fase di rilancio che ha visto un investimento sostanzioso, sono state anche riprese vecchie abitudini che, però, sono state a lungo la forza e la storicità di una manifestazione che voleva ritornare a un passato glorioso.

E quindi ecco ripristinato l’ingresso da piazza Costituzione. Poi i padiglioni 25 e 26 e infine, ma fatto principale, le date: la fiera d’arte moderna e contemporanea è di nuovo d’inverno (nel 2022 fu spostata a maggio), ancora la prima del calendario italiano e di nuovo un grande amore per varie gallerie che da un po’ non si facevano vedere. In tutto conta 141 espositori, tanti alla prima Arte Fiera. Nuovo format che corre per la main section: Percorso, un itinerario tematico fra gli stand dedicato a un’arte che negli ultimi anni ha conosciuto un rinnovato interesse, la ceramica artistica. Da non perdere, la grande opera di Bertozzi&Casoni alla galleria MLB. "Sono sollevato perché ho l‘impressione che ce l’abbiamo fatta – spiega Menegoi– : era una scommessa con un esito non scontato". E prosegue: "È un’edizione di svolta e riscossa da tutti i punti di vista, a cominciare dal luogo in cui presentiamo la 46esima edizione, frutto di una collaborazione con Mario Cucinella, e la collaborazione con il manager Righi, mettendo dalla nostra parte il suo prestigio e prendendosi carico di una serie di aspetti che non tocca il cuore dell’arte ma permette alla fiera di essere più piacevole". Righi è diretto: "Per cambiare bisogna investire –ha detto– e ringrazio Bologna Fiere e Calzolari che ha capito questa esigenza e ha messo a disposizione finanza, anche perché Arte Fiera stava lentamente morendo e c’era bisogno di una svolta, cosa che non avviene in 12 mesi ma necessita almeno di tre anni". Investimento quindi sui collezionisti da invitare, l’Italia ha numeri che tutti ci invidiano, e poi una sfida: "La lanciamo a Miart– afferma Righi –: dalle sfide nascono le cose migliori". Poi la chiosa citando Totò: "È la somma che fa il totale, il totale lo facciamo domenica sera, perché una fiera funziona se vende".