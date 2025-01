La ripetizione per dilatare lo spazio

"Che cosa avrei potuto fare qui a Casa Morandi?": da questa domanda è partita la riflessione di Alessandra Spranzi per arrivare all’idea della mostra ’Il quale cerca solamente la sua bellezza, nel modo qui descritto’ che dal 18 gennaio al 16 mette la storica abitazione di famiglia in via Fondazza 36, sulla mappa di Art City. È chiaro che qualsiasi artista parte da una semplice domanda, ma la risposta che l’artista milanese si è data è consapevole piena di humor, sottolineando bene anche l’ansia da prestazione che si può avere mettendo piede nel mondo del maestro bolognese. "Sono arrivata al pensiero – racconta Spranzi – che Morandi non mi avrebbe mai invitata a casa sua perché non avrebbe mai invitato nessuno, e men che meno a confrontarmi con lui. Ecco una delle ragioni della difficoltà a pensare a un progetto qui".

Poi però l’intuizione è arrivata ed ecco una mostra che esplora le corrispondenze tra le atmosfere delle sue fotografie e quelle della casa e delle opere di Giorgio Morandi, "un’indagine sull’essenza delle cose e delle immagini". Il soggetto delle nove fotografie in mostra è una pagina con un’opera di Giorgio Morandi presa dal libro ’Giorgio Morandi’ di Arnaldo Beccaria che l’artista acquistò a poco in una bancarella e un tubo di rame raccolto per strada. Il punto di partenza è stato un negativo del soggetto – (della serie Sul tavolo #80 2014-2024) – ovvero l’unica pagina salvata da un libro completamente fradicio, scattata 10 anni fa e che è diventa un pretesto per andare ’oltre’.

Nella serie di immagini di Spranzi ogni stampa varia leggermente nel colore e nella luce, chiedendo allo spettatore di dedicare uno sguardo lento, dilatato e riflessivo. Ogni scatto esplora la ripetizione come metodo per dilatare il tempo e approfondire il senso dello sguardo. L’artista stessa sottolinea come il processo di riscoperta del negativo originale, mai stampato, si sia trasformato in un percorso creativo: "Nel tentativo di una stampa giusta, prende forma ’il quale cerca solamente la sua bellezza, nel modo qui descritto’". "Il quale", dice Alessandra Spranzi, in questa occasione, si riferisce a lei stessa. Le immagini, pur mantenendo un’apparente semplicità compositiva, si aprono a una pluralità di interpretazioni.

"Sono sicura che Morandi – spiega l’artista la cui mostra è una collaborazione tra i Musei Civici e la galleria P420 – nel suo stare segreto aveva di questi aggiustamenti rispetto allo spazio, l’oggetto, il colore. Ho letto che metteva dei pezzi di carta sulla finestra per vedere come reagivano alla luce, al calore, alla pioggia e lo faceva perché desiderava che nei suoi quadri rimanesse il più a lungo possibile l’intenzione di quello che aveva fatto". E conclude: "In modi diversi, questa cosa la riconosco, la sento, alla fine l’atteggiamento è quello di un’irragionevole precisione e delle intenzioni riconosciute dall’altro". In mostra anche due video, ’Metronomo (non farlo)’ del 2023 e ’Makin of Ein Tisch’ del 2018.

Benedetta Cucci