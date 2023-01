La risonanza fatta ai bambini Un corso dedicato ai genitori

Un percorso per aiutare i genitori a far comprendere ai loro bimbi, che si devono sottoporre a risonanza magnetica, che cosa è e, soprattutto, a non avere paura. Presso la sala conferenze di Pass Polo Accoglienza e Servizi Solidali dell’associazione Bimbo Tu Aps a San Lazzaro si è svolta l’inaugurazione di Risoamica in Pass, percorso attivato nel 2021 che ha ottenuto un bilancio molto positivo: circa il 90% dei bambini ha affrontato l’esame senza l’anestesia generale. Il nuovo progetto è stato realizzato grazie al contributo di Rekeep, presente nell’Ausl Bologna con i propri servizi, che è al fianco di Bimbo Tu.